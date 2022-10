Žvalgyba: Iranas ruošiasi perduoti balistines raketas Rusijai

Publikacijoje teigiama, kad žvalgybos pareigūnai apie galimą Irano tolimesnį žingsnį jau informavo Jungtines Valstijas ir Ukrainą.

Surinkta informacija rodo, kad Irano gamyklose yra ruošiamos raketos „Fateh-110“ ir „Zolfaghar“. Priduriama, kad šios trumpojo nuotolio balistinės raketos gali pasiekti taikinius už 300 ir 700 kilometrų.

Publikacijoje taip pat pažymima, kad Iranas turi vieną didžiausių ir įvairiausią trumpojo bei vidutinio nuotolio raketų arsenalą Artimuosiuose Rytuose.

Naujausios „Fateh-110“ ir „Zolfaghar„raketų versijos gali būti itin galingos ir pakankamai tikslios, jeigu jos naudojamos netolimiems nuotoliams, be to, šio tipo raketose gali būti įrengtos atskiros nukreipimo sistemos, kurios, priartėjus prie taikinio, leidžia jas pakreipti.

#Iran plans to transfer Fateh-110 and Zolfaghar short-range ballistic missiles to #Russia, - WP, citing sources.



Such missiles can cover 300 and 700 kilometers, respectively. pic.twitter.com/fOQgsHdcKm