Su Zelenskiu susitikęs Trumpas: greitai užbaigsime karą

„Gėda, bet tai karas, kurio neturėjo būti, ir mes jį išspręsime, – „Trump Tower“ sakė respublikonas. – Tai sudėtinga dėlionė (...) Žuvo per daug žmonių. Per daug gražių miestų.“

JAV žiniasklaida anksčiau buvo pranešusi, kad susitikimas Niujorke nė neįvyks, mat D. Trumpą įžeidė Ukrainos prezidento komentarai žurnalui „The New Yorker“, kai jis sakė, kad respublikonas „nelabai žino, kaip sustabdyti karą“.

Visgi vėliau pranešta, kad D. Trumpas priims V. Zelenskį.

„Manau, mes visi sutinkame, kad karas Ukrainoje turi būti sustabdytas, o Putinas negali laimėti“, – sakė V. Zelenskis, atvykęs į susitikimą.

„Tai, kad šiandien esame kartu, yra labai geras ženklas“, – pareiškė kartu su juo į konferencijų salę atvykęs D. Trumpas, išreiškęs viltį dėl „gero susitikimo“.

„Mes palaikome labai gerus santykius, o aš taip pat palaikau labai gerus santykius – kaip žinote – su prezidentu (Vladimiru) Putinu. Ir manau, kad jei laimėsime, manau, kad labai greitai išspręsime šį klausimą“, – tvirtino jis.

Buvęs JAV prezidentas sakė, kad gerokai anksčiau, nei sausio 20-oji, kai pergalės atveju jis grįžtų į Baltuosius rūmus, „mes galime pasiekti kažką, kas būtų naudinga abiem pusėms“.

Išvakarėse Ukrainos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su JAV kolega Joe Bidenu ir D. Trumpo varžove lapkričio rinkimuose viceprezidente Kamala Harris.

Šią savaitę V. Zelenskis Niujorke dalyvauja Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje.

Artėjantys rinkimai

Šis daugelio lauktas susitikimas įvyko artėjant rinkimams, prieš kuriuos akivaizdu, kad D. Trumpo ir K. Harris pozicijos dėl paramos Ukrainai trečius metus vykstančiame kare su Rusija smarkiai skiriasi.

D. Trumpas pastarosiomis dienomis aukštino Rusijos karinius pasiekimus ankstesniuose konfliktuose ir tvirtino, kad JAV turi nebeskirti paramos Ukrainai.

Šią savaitę duotame interviu žurnalui „The New Yorker“ V. Zelenskis užsiminė, kad D. Trumpas nesupranta konflikto ir pernelyg jį supaprastina. Be to, jis teigė, kad D. Trumpo kandidatas į viceprezidentus J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) yra „pernelyg radikalus“. V. Zelenskio teigimu, J. D. Vance'as iš esmės pasisako už tai, kad Ukraina aukotųsi atsisakydama savo teritorijų.

Šią savaitę D. Trumpas du kartus pažemino V. Zelenskį ir Ukrainą. Trečiadienį kalbėdamas Šiaurės Karolinoje D. Trumpas pavadino Ukrainos žmones „mirusiais“, o šalį sugriauta.

„Bet koks susitarimas, net ir pats blogiausias, būtų buvę geriau nei tai, ką turime dabar“, – sakė D. Trumpas.

„Jei būtume sudarę blogą sandorį, tai būtų buvę daug geriau. Jie [Ukraina] būtų šiek tiek nusileidę ir visi būtų gyvenę, ir kiekvienas pastatas, ir kiekvienas bokštas stovėtų dar 2 tūkst. metų“, – pridūrė jis.

Tuo metu K. Harris ketvirtadienį, stovėdama greta V. Zelenskio, sakė, kad D. Trumpo raginimas Ukrainai greitai sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos „nėra taikos pasiūlymai. Priešingai, tai pasiūlymai pasiduoti“.

D. Trumpas ketvirtadienį savo ruožtu pareiškė nesakantis, kad reikia pasiduoti.

Nors D. Trumpas ir J. D. Vance'as kritikavo JAV paramą Ukrainai, kiti buvusio prezidento sąjungininkai respublikonai palaikė Kyjivo gynybą nuo Maskvos invazijos ir teigė, kad parama Ukrainai atitinka Amerikos interesus.

Vienas iš Ukrainos ir D. Trumpo sąjungininkų Kongrese yra senatorius Lindsey Grahamas.

Pasak su šiuo klausimu susipažinusio asmens, kalbėjusio su anonimiškumo sąlyga, ketvirtadienį per uždarą V. Zelenskio susitikimą su senatoriais Kapitolijuje L. Grahamas atsistojo ir pasakė, kad kalbėjosi su D. Trumpu apie Ukrainos prezidentą.

L. Grahamas kabinete buvusiems asmenims pasakė, kad jis privačiai pasikalbės su V. Zelenskiu apie jo pokalbius su D. Trumpu, teigė tas asmuo. Susitikimui artėjant į pabaigą, L. Grahamas nusivedęs V. Zelenskį į šalį, kad jie galėtų niekieno nekliudomi pasikalbėti, sakė šaltinis.

L. Grahamas yra artimas buvusiam prezidentui ir dažnai atlieka tarpininko vaidmenį sprendžiant įvairius klausimus.