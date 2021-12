Stoltenbergas ir Blinkenas aptarė padėtį dėl Rusijos pajėgų telkimo prie Ukrainos

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ir JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį aptarė padėtį dėl Rusijos pajėgų telkimo prie Ukrainos.

„Kalbėjausi su valstybės sekretoriumi Blinkenu, kaip svarbu deeskaluoti [situaciją] dėl reikšmingos Rusijos pajėgų koncentracijos netoli Ukrainos“, – tviteryje parašė Aljanso vadovas.

„NATO yra vieninga. – pridūrė jis. – Esame pasirengę dialogui Rusijos ir NATO Taryboje sausio 12 dieną.“

Jiedu kalbėjosi kitą dieną po to, kai JAV prezidentas Joe Bidenas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aptarė didėjančią įtampą tarp Maskvos ir Vakarų šalių dėl Ukrainos.

Jau antras JAV ir Rusijos lyderių telefoninis pokalbis per mažiau nei mėnesį atspindi intensyvias diplomatines pastangas išspręsti pavojingai didėjančią priešpriešą Rytų Europoje.

Prieš šias diskusijas abi pusės tvirtino esančios nusiteikusios įsiklausyti į oponentų argumentus. Tačiau ketvirtadienį įvykęs pokalbis, parengiantis dirvą sausį Ženevoje vyksiančioms sunkioms žemesnio lygio tiesioginėms deryboms, pateikė mažai užuominų, ar ruošiamasi leistis į kokius nors svarbius kompromisus.

Vašingtonas ir kitos Vakarų šalys skambina pavojaus varpais dėl Rusijos pajėgų sutelkimo prie Ukrainos sienų ir kaltina Maskvą planuojant šią žiemą įsiveržti į savo kaimynę. Pasak Vakarų, prie Ukrainos sienos sutelkta iki 100 tūkst. rusų karių.

2014 metais Maskva jau aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą, be to, ji yra kaltinama teikianti paramą prorusiškiems separatistams Rytų Ukrainoje per konfliktą, jau nusinešusį daugiau kaip 13 tūkst. gyvybių.

V. Putinas kaltinimus neigia, kaltina Vakarus kurstant įtampą ir sako, kad NATO plėtra į rytus yra grėsmė Rusijos saugumui, nors Ukrainai nėra pasiūlyta narystė kariniame aljanse.

Gruodžio viduryje Rusija paskelbė NATO bei Jungtinėms Valstijoms adresuotus saugumo reikalavimus ir paragino JAV vadovaujamą NATO nepriimti naujų narių bei nesteigti karinių bazių buvusiose sovietinėse šalyse.

Jungtinės Valstijos savo ruožtu atmetė, anot jų, Kremliaus užmojį diktuoti nepriklausomų valstybių ateitį. Vašingtonas perspėjo, jog jeigu Maskva pasiųstų savo pajėgas į Ukrainą, Rusija sulauktų itin skaudžių ekonominių sankcijų iš JAV ir Europos Sąjungos sostinių.

Ankstesnės Vakarų sankcijos, įvestos Vakarų šalių po Maskvos įvykdytos Krymo aneksijos, didesnio apčiuopiamo poveikio nepadarė.

J. Bidenas ketvirtadienį perspėjo Rusijos kolegą dėl griežto amerikiečių atsako į bet kokią Rusijos invaziją į Ukrainą, o Kremliaus lyderis sakė, kad naujos sankcijos Maskvai būtų didžiulė klaida.