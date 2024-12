Stipri audra nubloškė Kalėdų eglę: žuvo vienas žmogus

Darbininkai Rio de Žaneire, beveik 60 metrų plūduriuojančią konstrukciją puošė 360 tūkst. lemputėmis. Tačiau pareigūnams paskelbus įspėjimą apie blogas oro sąlygas, darbininkams teko skubiai slėptis į saugią vietą.

Vis dėlto, pučiant stipriam vėjui didžiulis medis pradėjo svyruoti, o darbininkams dar nespėjus pasiekti saugios vietos, plūduriuojanti konstrukcija sugriuvo ir nukrito į vandenį.

Per tragediją žuvo 21 metų vyras Vinicius dos Santos Abreu, dar du žmonės buvo sužeisti.

Netrukus po įvykio V. Abreu buvo skubiai nugabentas į netoliese esančią ligoninę, kurioje buvo konstatuota jo mirtis.

Du sužeisti vyrai taip pat buvo paguldyti į ligoninę, tačiau dabar jiems „pavojus nebegresia“.

Stormy weather near Rio de Janeiro caused a 180-foot-tall floating Christmas tree to collapse, resulting in one fatality and two injuries. pic.twitter.com/z8vIyuiLZC

REKLAMA