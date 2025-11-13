 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Stabdomas Astravo AE antrasis reaktorius: Baltarusija skelbia priežastį

2025-11-13 09:35 / šaltinis: BNS
2025-11-13 09:35

Astravo atominės elektrinės (AE) antrąjį reaktorių numatyta lapkričio 13-ąją stabdyti planinei techninei priežiūrai, pranešė Baltarusijos energetikos ministerijos.

Astravo AE (nuotr. SCANPIX)

Astravo atominės elektrinės (AE) antrąjį reaktorių numatyta lapkričio 13-ąją stabdyti planinei techninei priežiūrai, pranešė Baltarusijos energetikos ministerijos.

0

„Tokia techninė priežiūra atominėse elektrinėse atliekama kasmet pagal nustatytus reglamentus, siekiant užtikrinti stabilią įrangos eksploatavimo būklę“, – skelbia ministerija.

Ji pažymi, jog svarbi numatytų darbų dalis yra panaudoto branduolinio kuro keitimas nauju – bus pakeista apytikriai ketvirtadalis rinklių.

Astravo AE turi du rusiškus vienodos galios VVER-1200 reaktorius – iš viso 2400 megavatų. Pirmasis energijos blokas buvo įjungtas 2020-ųjų lapkritį, antrasis – 2023 metų gegužę.

