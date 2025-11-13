Stabdomas Astravo AE antrasis reaktorius: Baltarusija skelbia priežastį

„Tokia techninė priežiūra atominėse elektrinėse atliekama kasmet pagal nustatytus reglamentus, siekiant užtikrinti stabilią įrangos eksploatavimo būklę“, – skelbia ministerija.
Ji pažymi, jog svarbi numatytų darbų dalis yra panaudoto branduolinio kuro keitimas nauju – bus pakeista apytikriai ketvirtadalis rinklių.
Astravo AE turi du rusiškus vienodos galios VVER-1200 reaktorius – iš viso 2400 megavatų. Pirmasis energijos blokas buvo įjungtas 2020-ųjų lapkritį, antrasis – 2023 metų gegužę.
