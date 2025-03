„Maniau, kad niekada negyvensiu ir nesulauksiu, kol visi tai sužinos. Jis buvo niekšas, tyčiojosi iš mūsų“, – sakė viena iš jo mokinių, buvusi trenerė, gimnastikos mokytoja, SSRS sporto meistrė Galina Česnovskaja.

Galinai Česnovskajai – 79 metai. Ji treniravosi pas R. Knyšą 8-erius metus, maždaug nuo 1958 iki 1966 m.

„Įsivaizduokite, jis [R. Knyšas] turėjo automobilį „Volga“. Mes esame, sakykime, septintoje klasėje. Man buvo apie 14 m. Šeštą valandą ateini [į treniruotę], jis ją veda iki pusės vienuoliktos. Tada eini į dušą – jau vienuolikta. Eini namo – „į automobilį, aš tave nuvešiu“, – dalinosi moteris.

O aš gyvenau miesto pakraštyje. Nuveža vieną, nuveža kitą, paskui veža mane. Jis pradeda prie manęs priekabiauti. Aišku, priešinausi rankomis ir kojomis, nes fiziškai buvau stipri, be to, augau šeimoje su vyresniais broliais ir visada jaučiausi apsaugota“, – tęsė ji.

Su G. Pavlovna treniravosi jos draugė Liudmila Riabkova. Ji taip pat yra SSRS gimnastikos meistrė, buvo nacionalinės rinktinės narė. Apie trenerio elgesį merginos pasakodavo viena kitai.

„Aš svėriau turbūt keturiasdešimt kilogramų. Penki šimtai atsispaudimų! Aš jums parodysiu“, – stovėdama savo buto Gardine viduryje G. Pavlovna rodė, kaip „atidirbinėjo“ nepaklusnumą treneriui.

“Everyone knew” – more ex-gymnasts came forward with accusations about Renald Knysh https://t.co/STR6HOfYGu pic.twitter.com/jzbnDILu7U

Ji teigė, jog atsispaudimus darydavo „visą treniruotę“ ir tai tęsdavosi „ištisas savaites“.

„Pasakyk man: ar jis norėjo rezultatų, ar visiškos valdžios tau? Visiško paklusnumo?“ – retoriškai klausė ji.

Kartais per tokius „pasivažinėjimus“, jei G. Pavlovna pamatydavo, kad automobilis suka „į mišką“, iššokdavo iš jo važiuodama.

„[R. Knyšas] priekabiavo prie visų, tikrai. Treniruotis pradėjau nuo 12 metų, į gimnastiką atėjau vėlai. O priekabiauti prie manęs pradėjo nuo 15 metų“, – pasakojo Liudmila Riabkova.

„Aš drebėjau, kai jis mane vežė paskutinę. Kai grįžti namo, mama klausia: „Kas tau negerai? Ar tau skauda?“ O aš sakau: „O, aš tiesiog pavargau“. Jei tėvai būtų sužinoję, mano tėvas, pareigūnas, tikrai būtų jį nušovęs“, – atviravo moteris.

Kaip pasakojo L. Riabkova, jau šeštajame dešimtmetyje R. Knyšas iš užsienio kelionių parsiveždavo sekso žaisliukų ir rodydavo juos mokinėms.

Ji teigė: „Į Tokiją [1964 m. ten vyko olimpinės žaidynės] jis važiavo kaip turistas, ten rinktinėje žaidė Volčeckaja [Jelena Volčeckaja – olimpinė čempionė, R. Knyšo mokinė].“

Iš ten jis parsivežė „tokių žaislų“, rodė juos, ir kaip sakė pati L. Riabkova: „Atidarai ir iššoka... Net nenoriu to sakyti.“

„Krym. Realiji“ žurnalistė Aleksandra Dynko iš radijo „Svaboda“ paklausė L. Riabkovos, ar tai buvo vyrų lytinis organas? Į ką ši atsakė: „Mhm“.

Į klausimą, „kodėl jis tai padarė?“, moteris atsakė, jog „turėtumėte jo paklausti“.

G. Pavlovna ir L. Riabkova pasakojo, kad iš pradžių jis elgdavosi meiliai, bet, sulaukęs pasipriešinimo, treneris darėsi vis agresyvesnis.

„Bet kokie nepadorūs veiksmai prieš vaiką yra straipsnis“, – buvo įsitikinusi G. Pavlovna.

Abi moterys prisimena, kad R. Knyšas joms nuolatos pasakojo vulgarius eilėraščius, anekdotus ir frazes su seksualiniu atspalviu.

„Aš jam visada sakydavau: kaip jums ne gėda, jūs juk mokytojas. O jis man atsakė: „Galia – komjaunuolė kvailė“, – prisimena G. Pavlovna.

„Aš papasakosiu tą atvejį, po kurio atsisakiau gimnastikos“, – kalbėjo Liudmila Riabkova.

„Jis paskambino man vėlai vakare, tada gyvenome su tėvais. Piktas balsas sako: „Išeik, mums reikia pasikalbėti“. Buvau išsigandusi, bet mes paklusome, tai treneris“, – dalinosi moteris.

Ir tęsė: „Įlipau į mašiną, jis greitai mane nuvežė kažkur netoli Lietuvos. Jis ėmė prie manęs priekabiauti, aš visaip alkūnėmis jį daužiau.“

L. Riabkovos teigimu, tuomet, kai treneris pradėjo prie jos priekabiauti, jis pasakė: „Dabar su tavimi galiu daryti bet ką, nuvešiu tave į bet kokį kelią, įmesiu į Nemuną, niekas nesužinos.“

„Tada jis iš pykčio taip greitai nuvažiavo. Staigiai sustabdė automobilį ir išstūmė mane iš jo. Aš nukritau, jis nuvažiavo. Einu keliu ir verkiu karčiomis ašaromis“, – toliau dalinosi moteris.

Ji prisimena, jog tuo metu iš Lietuvos atvažiavo didelis autobusas ir vairuotojas jai pasakė: „Mergaite, lipk, neraudok“. „Įlipau į autobusą, atsistojau prie durų nugara į visus ir verkiau“, – kalbėjo L. Riabkova.

G. Pavlovna įsitikinusi, kad jau tada „visi žinojo“, kas vyksta R. Knyšo pamokose. Buvusios gimnazistės manė, kad treneris galėjo turėti lytinių santykių su kitomis mokinėmis, tada dar moksleivėmis.

Moteris tikino, kad vadovybei „medaliai buvo svarbiau“. Tuo metu R. Knyšas jau treniravo Jeleną Volčetskają (1964 m. olimpinę čempionę) ir Tamarą Aleksejevą.

T. Aleksejeva vėliau tapo R. Knyšo žmona, jiems gimė dukra. Apie nepaprastus santykius R. Knyšo pamokose ir pavydą J. Volčetskajai T. Aleksejeva rašė savo knygoje „Kaip buvo kuriamos įžymybės“.

„Atvažiuodavome į konkursus Minske ar kur kitur, apie mus sakydavo: „Atvažiavo Knyšo haremas“, – kalbėjo G. Pavlovna.

„Mano vyras yra tinklininkas. Jis pasiūlė susituokti. Visi miestelio sportininkai jam sakė: „Ką tu vedi? Knyšo haremą?“, – tikino ji.

#10 Our Belarus Service @svaboda and Pete Baumgartner delve into a decades-old #MeToo story. At its heart: Olga Korbut, triple-gold-medal winner at the 1972 Munich Olympics, and Soviet trainer Renald Knysh, who denies abusing her. https://t.co/kWJLIdHjYn pic.twitter.com/6baI2hs8qB