Sovietai turėjo šansą pralenkti JAV, bet nesuprato interneto galios: apsiribojo šviesa vištidėse

12-mečiui Olegui Guimaoutdinovui mokytis programuoti kompiuterį Sovietų Rusijoje reiškė naudotis knygomis. Daugeliui jo bendraklasių buvo nuobodu mokytis teorijos, todėl netrukus jie metė mokslus, tačiau O. Guimaoutdinovas neketino pasiduoti – jis su keliais draugais ir toliau žavėjosi kompiuteriais, rašoma BBC.

Tuo metu, aštuntojo dešimtmečio pradžioje, kompiuterių terminalai dažniausiai buvo įrengti universitetuose ir darbovietėse, o ne mokyklose, o dauguma vadovų nenorėjo, kad vaikai būtų šalia jų.

Tačiau O. Guimaoutdinovui ir jo draugams pavyko rasti keletą darbuotojų, kurie leido jiems pasinaudoti savo biuro kompiuteriais. Daugelis jų buvo amerikiečių technologijų kopijos.

Galbūt tuo metu jie to ir nesuprato, bet gremėzdiškos klaviatūros ir monitoriai, prie kurių jie dirbo, buvo kažko ypatingo pradžia – pirmieji vietinio interneto mazgai, kurie, kaip kai kas tikėjosi, paskatins sovietų ekonomikos klestėjimą.

Kelis dešimtmečius nedidelė grupė mokslininkų ragino valdžios pareigūnus leisti jiems sukurti kompiuterių tinklą, sujungiantį tūkstančius kompiuterių visoje SSRS.

Jis būtų galėjęs konkuruoti su JAV ir Vakarų Europoje veikusiu tinklu, kurį šiandien naudojame mes.

„Kalbame apie internetą“, – sakė Benas Petersas, Talsos universiteto Oklahomoje tyrėjas.

„Realiame laike veikiantis decentralizuotas, hierarchinis kompiuterių tinklas, skirtas valdyti visus informacijos srautus komandinėje ekonomikoje“, – tęsė jis, apibūdindamas sovietinio interneto idėją.

Sovietinis internetas buvo Viktoro Gluškovo, vieno iš kibernetikos kūrėjų, sumanymas. Tačiau V. Gluškovą iš dalies įkvėpė ankstesnio tinklo entuziasto Anatolijaus Kitovo darbas.

A. Kitovas 1959 m. pirmą kartą užsimojo sujungti SSRS tinklais. Tačiau nuo tos akimirkos, kai A. Kitovas nusiuntė laišką su savo pasiūlymu tuometiniam Sovietų Sąjungos vadovui Nikitai Chruščiovui, tapo aišku, kad tokią sistemą įdiegti nebus lengva. Ir iššūkiai buvo tik iš dalies technologiniai.

„Verta prisiminti, kad Sovietų Sąjunga visą šį laikotarpį turėjo veikiančius kompiuterių tinklus – tai buvo kariniai tinklai“, – teigė B. Petersas.

