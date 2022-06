Sparčiai auga Rusijos atakuoto Ukrainos prekybos centro aukų skaičius

Rusijos atakos prieš Kremenčuko prekybos centrą aukų skaičius išaugo iki 18, antradienio rytą paskelbė Poltavos srities administracijos vadovas Dmytro Luninas.

Pasak jo, įvykio vietoje vis dar dirba gelbėtojai.

Birželio 27 d., 15.50 val., Rusijos karinės pajėgos paleido Kh-22 raketas į prekybos centrą Kremenčuko mieste, kuriame buvo apie 1000 civilių. Gaisro plotas pastate siekė 10 300 kvadratinių metrų, jį jau pavyko užgesinti. Pirmiausiai skelbta apie du žuvusius, vėliau – jau 10. Dalies sužeistųjų būklė yra sunki.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R