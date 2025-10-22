Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„SpaceX“ sako, kad Mianmaro sukčiavimo centruose išjungė virš 2,5 tūkst. „Starlink“ įrenginių

2025-10-22 14:46 / šaltinis: BNS
2025-10-22 14:46

„SpaceX“ nutraukė paslaugų tiekimą daugiau nei 2,5 tūkst. palydovinio ryšio tinklo „Starlink“ įrenginių sukčiavimo centruose Mianmare, trečiadienį pranešė kosminių technologijų bendrovės viceprezidentė. 

„SpaceX“ erdvėlaivis (nuotr. SCANPIX)

0

Tokių veiksmų imtasi naujienų agentūrai AFP atskleidus smarkiai išaugusį palydovinio interneto terminalų naudojimą nelegalioje veikloje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„SpaceX proaktyviai identifikavo ir išjungė daugiau nei 2,5 tūkst. „Starlink“ rinkinių, esančių įtariamų „sukčiavimo centrų“ apylinkėse“, – socialiniame tinkle „X“ sakė „SpaceX“ tinklo „Starlink“ verslo operacijų viceprezidentė Lauren Dreyer. 

AFP žurnalistas trečiadienį matė šimtus žmonių, bėgančių iš vieno didžiausių Mianmaro sukčiavimo kompleksų, esančio netoli Tailando sienos, „KK Park“, tęsiantis susidorojimui su šiuo centru.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

