Smurtas per protestus Albanijoje: gyventojai mėtė akmenis, Molotovo kokteilius

Protestuotojai svaidė akmenis į valdžios įstaigų pastatus ir policijos pareigūnus bei padegė Aplinkos ministerijos pastatą, pranešė valstybinė naujienų agentūra ATA.
Protestas, kurį iš dalies organizavo studentai, prasidėjo prie Švietimo ministerijos, o vėliau išplito į kitas miesto dalis. Protestuotojai taip pat nužygiavo prie E. Ramos biuro.
Kai kurie jų suniokojo meno instaliaciją miesto centre esančioje aikštėje ir svaidė į policijos pareigūnus akmenis bei kitus daiktus, pranešė ATA. Taip pat padegti šiukšlių konteineriai.
Žmonės taip pat leido fejerverkus ir mėtė Molotovo kokteilius, pranešė privatus transliuotojas „Klan“.
Policija panaudojo jėgą
Minioms išvaikyti policija panaudojo vandens patrankas, ašarines ir pipirines dujas bei gumines kulkas. Pranešta apie sužeistus protestuotojus ir policijos pareigūnus.
„Klan“ apkaltino pareigūnus užpuolus transliuotojo filmavimo grupę.
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