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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Smurtas per protestus Albanijoje: gyventojai mėtė akmenis, Molotovo kokteilius

2026-10-25 16:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 16:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Albanijos sostinėje Tiranoje šeštadienį per protestus dėl sąlygų universitetuose ir prieš ministro pirmininko Edi Ramos vyriausybę vėl prasiveržė smurtas.

Albanija (EPA-ELTA nuotr.)

Albanijos sostinėje Tiranoje šeštadienį per protestus dėl sąlygų universitetuose ir prieš ministro pirmininko Edi Ramos vyriausybę vėl prasiveržė smurtas.

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Protestuotojai svaidė akmenis į valdžios įstaigų pastatus ir policijos pareigūnus bei padegė Aplinkos ministerijos pastatą, pranešė valstybinė naujienų agentūra ATA.

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Protestas, kurį iš dalies organizavo studentai, prasidėjo prie Švietimo ministerijos, o vėliau išplito į kitas miesto dalis. Protestuotojai taip pat nužygiavo prie E. Ramos biuro.

Kai kurie jų suniokojo meno instaliaciją miesto centre esančioje aikštėje ir svaidė į policijos pareigūnus akmenis bei kitus daiktus, pranešė ATA. Taip pat padegti šiukšlių konteineriai.

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Žmonės taip pat leido fejerverkus ir mėtė Molotovo kokteilius, pranešė privatus transliuotojas „Klan“.

Policija panaudojo jėgą

Minioms išvaikyti policija panaudojo vandens patrankas, ašarines ir pipirines dujas bei gumines kulkas. Pranešta apie sužeistus protestuotojus ir policijos pareigūnus.

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„Klan“ apkaltino pareigūnus užpuolus transliuotojo filmavimo grupę.

Nuo 2013 m. valdžioje esantis E. Rama pareiškė, kad vyriausybė į piliečių nuogąstavimus sureaguos per kelias valandas ar dienas, tačiau perspėjo, kad už smurtą atsakingiems asmenims grės baudžiamoji ir finansinė atsakomybė.

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Visuomenės pasipiktinimas sustiprėjo vyriausybei remiant nekilnojamojo turto plėtros projektą saugomoje teritorijoje Adrijos jūros pakrantėje. Projektas siejamas su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.

Kasdien vykstantys protestai praminti „flamingų revoliucija“ dėl šioje teritorijoje gyvenančių flamingų.

Albanijos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje yra gerokai pasistūmėjusios į priekį, tačiau daugelis piliečių tebėra nusivylę, nes mano, kad šalies politinis elitas yra korumpuotas ir nekompetentingas.

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