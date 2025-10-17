Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Slovakija nestos Kyjivui skersai kelio: „Sakome „taip“ Ukrainos europinėms ambicijoms“

2025-10-17 18:19 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-17 18:19

Slovakija netrukdys Ukrainai stoti į Europos Sąjungą (ES) ir nori parodyti solidarumą su ukrainiečiais, kurių galimai laukia sunki žiema. Tai po Košicėje surengtų tarpvyriausybinių konsultacijų bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos ministre pirmininke Julija Svyrydenko pareiškė Slovakijos premjeras Robertas Fico, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

Robertas Fico ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Slovakija netrukdys Ukrainai stoti į Europos Sąjungą (ES) ir nori parodyti solidarumą su ukrainiečiais, kurių galimai laukia sunki žiema. Tai po Košicėje surengtų tarpvyriausybinių konsultacijų bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos ministre pirmininke Julija Svyrydenko pareiškė Slovakijos premjeras Robertas Fico, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

REKLAMA
0

„Pasikalbėjome apie mūsų neigiamą požiūrį į Ukrainos narystę NATO, nors ir gerbiame Ukrainos žmones. Kita vertus, sakome „taip“ Ukrainos europinėms ambicijoms. Esame pasirengę su Ukrainos puse pasidalyti visa savo patirtimi. Informavau ministrę pirmininkę, kad Slovakija nebus ta šalis, kuri stabdys Ukrainos stojimą į ES“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovakijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad šalys aptarė dujų tranzitą ir Ukrainos poreikius artėjančiai žiemai.

REKLAMA
REKLAMA

„Visų pirma, turiu galvoti apie šeimas su vaikais, kurios žiemą gali patekti į sudėtingą situaciją. Todėl mes, kaip geri kaimynai, kaip slavai su didelėmis širdimis, norime parodyti savo solidarumą, nors yra daug klausimų, kuriais vienas kito nesuprantame ir kuriais dar turime daug ką aptarti“, – pažymėjo R. Fico.

REKLAMA

Slovakijos ministras pirmininkas informavo, kad sutiko surengti kitą konsultacijų ratą, kuris vyks Ukrainoje.

Fico: karas Ukrainoje – ne mūsų karas

Spalio pradžioje R. Fico išsakė kritiką Europos Sąjungos požiūriui į Rusiją, teigdamas, kad nenori matyti Maskvos pralaimėjimo, o siekia užkirsti kelią dar vienam plataus masto karui Europoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Karas Ukrainoje – ne mūsų karas“, – sakė jis per Slovakijos visuomeninį kanalą STVR transliuotame interviu.

Jis išreiškė susirūpinimą dėl to, „kaip neatsakingai šiandien žmonės kalba daugiau apie karą nei apie taiką“.

Pasak jo, ES viršūnių susitikimuose diskutuojama apie tai, kaip nugalėti Rusiją – tokį mąstymą jis pavadino pavojingu.

„Nežinau, ar tie žmonės supranta, ką iš tiesų reiškia karas. Galbūt derėtų priminti visuomenei apie siaubingas karo atneštas kančias“, – sakė R. Fico.

Jis pažadėjo, kad Slovakija nebus įtraukta į jokią „karo avantiūrą“, kol jis eis ministro pirmininko pareigas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų