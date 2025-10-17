Slovakija nestos Kyjivui skersai kelio: „Sakome „taip“ Ukrainos europinėms ambicijoms“

„Pasikalbėjome apie mūsų neigiamą požiūrį į Ukrainos narystę NATO, nors ir gerbiame Ukrainos žmones. Kita vertus, sakome „taip“ Ukrainos europinėms ambicijoms. Esame pasirengę su Ukrainos puse pasidalyti visa savo patirtimi. Informavau ministrę pirmininkę, kad Slovakija nebus ta šalis, kuri stabdys Ukrainos stojimą į ES“, – sakė jis.
Slovakijos vyriausybės vadovas pridūrė, kad šalys aptarė dujų tranzitą ir Ukrainos poreikius artėjančiai žiemai.
„Visų pirma, turiu galvoti apie šeimas su vaikais, kurios žiemą gali patekti į sudėtingą situaciją. Todėl mes, kaip geri kaimynai, kaip slavai su didelėmis širdimis, norime parodyti savo solidarumą, nors yra daug klausimų, kuriais vienas kito nesuprantame ir kuriais dar turime daug ką aptarti“, – pažymėjo R. Fico.
Slovakijos ministras pirmininkas informavo, kad sutiko surengti kitą konsultacijų ratą, kuris vyks Ukrainoje.
Fico: karas Ukrainoje – ne mūsų karas
Spalio pradžioje R. Fico išsakė kritiką Europos Sąjungos požiūriui į Rusiją, teigdamas, kad nenori matyti Maskvos pralaimėjimo, o siekia užkirsti kelią dar vienam plataus masto karui Europoje.
„Karas Ukrainoje – ne mūsų karas“, – sakė jis per Slovakijos visuomeninį kanalą STVR transliuotame interviu.
Jis išreiškė susirūpinimą dėl to, „kaip neatsakingai šiandien žmonės kalba daugiau apie karą nei apie taiką“.
Pasak jo, ES viršūnių susitikimuose diskutuojama apie tai, kaip nugalėti Rusiją – tokį mąstymą jis pavadino pavojingu.
„Nežinau, ar tie žmonės supranta, ką iš tiesų reiškia karas. Galbūt derėtų priminti visuomenei apie siaubingas karo atneštas kančias“, – sakė R. Fico.
Jis pažadėjo, kad Slovakija nebus įtraukta į jokią „karo avantiūrą“, kol jis eis ministro pirmininko pareigas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!