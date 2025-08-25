Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Skraidymo pamoka baigėsi tragiškai: žuvo 4 žmonės

2025-08-25 17:56
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 17:56

Pirmadienio rytą Vaito saloje Anglijoje sudužo sraigtasparnis, skelbia „Sky news“.

Sraigtasparnis (nuotr. 123rf.com)

Pirmadienio rytą Vaito saloje Anglijoje sudužo sraigtasparnis, skelbia „Sky news".

Skraidymo mokykla „Northumbria Helicopters“ patvirtino, kad į avariją papuolė jų sraigtasparnis.

Žuvo keturi žmonės

Anot operatoriaus, G-OCLV sraigtasparnis iš Sandauno oro uosto pakilo apie 9 val. ryto su keturiais keleiviais, tarp jų ir pilotas.

Pasak įmonės, vyko skrydžio pamoka.

„Northumbria Helicopters“ visapusiškai bendradarbiauja su šį incidentą tiriančiomis institucijomis“, – priduriama pareiškime.

Įmonė sako, kad vėliau paskelbs daugiau informacijos.

Hampšyro policija sako, kad pranešimą gavo 9:24. Pranešta, kad sraigtasparnis nukrito į lauką, esantį netoli judraus kelio. Kelias buvo uždarytas.

Į įvykio vietą suskubėjo visos pagalbos tarnybos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

