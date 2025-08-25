Skraidymo pamoka baigėsi tragiškai: žuvo 4 žmonės

Skraidymo mokykla „Northumbria Helicopters“ patvirtino, kad į avariją papuolė jų sraigtasparnis.
Žuvo keturi žmonės
Anot operatoriaus, G-OCLV sraigtasparnis iš Sandauno oro uosto pakilo apie 9 val. ryto su keturiais keleiviais, tarp jų ir pilotas.
Pasak įmonės, vyko skrydžio pamoka.
„Northumbria Helicopters“ visapusiškai bendradarbiauja su šį incidentą tiriančiomis institucijomis“, – priduriama pareiškime.
Įmonė sako, kad vėliau paskelbs daugiau informacijos.
Hampšyro policija sako, kad pranešimą gavo 9:24. Pranešta, kad sraigtasparnis nukrito į lauką, esantį netoli judraus kelio. Kelias buvo uždarytas.
Į įvykio vietą suskubėjo visos pagalbos tarnybos.
