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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skelbia, kiek karo Ukrainoje metu nukauta rusų karių

2026-11-02 08:09 / šaltinis: ELTA / aut. / Parengė:
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šaltinis: ELTA / aut. / Parengė:
2026-11-02 08:09
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Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 2 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 592 tūkst. 770 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 500 priešo kareivių.

Kyjive okupantai smogė 25 aukštų pastatui (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 2 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 592 tūkst. 770 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 500 priešo kareivių.

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Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino:

  • 12 452 (+1) priešo tankus,
  • 25 629 (+7) šarvuotas kovos mašinas,
  • 51 801 (+46) artilerijos sistemą, 2 251 (+2) daugkartinį raketų paleidimo įrenginį,
  • 1 731 (+1) oro gynybos sistemą, 452 (+0) karo lėktuvus,
  • 356 (+0) sraigtasparnius, 3 036 (+9) antžemines robotizuotas sistemas,
  • 592 541 (+ 936) taktinę bepiločių orlaivių sistemą,
  • 5 140 (+0) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0),
  • 2 povandeninius laivus (+0), 1
  • 69 110 (+371) automobilių ir degalų cisternų,
  • 4 863 (+2) specialiosios įrangos vienetus.

 

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