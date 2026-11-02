Skelbia, kiek karo Ukrainoje metu nukauta rusų karių

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino:
- 12 452 (+1) priešo tankus,
- 25 629 (+7) šarvuotas kovos mašinas,
- 51 801 (+46) artilerijos sistemą, 2 251 (+2) daugkartinį raketų paleidimo įrenginį,
- 1 731 (+1) oro gynybos sistemą, 452 (+0) karo lėktuvus,
- 356 (+0) sraigtasparnius, 3 036 (+9) antžemines robotizuotas sistemas,
- 592 541 (+ 936) taktinę bepiločių orlaivių sistemą,
- 5 140 (+0) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0),
- 2 povandeninius laivus (+0), 1
- 69 110 (+371) automobilių ir degalų cisternų,
- 4 863 (+2) specialiosios įrangos vienetus.
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