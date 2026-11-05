Versija nepasitvirtino: Vytauto Didžiojo palaikų ertmėje nerado

Turimi duomenys jau leidžia teigti, kad Sauliaus Poderio kartota anksčiau dr. Vytauto Urbanavičiaus viešai iškelta hipotezė apie galimą Vytauto Didžiojo palaikų buvimą būtent šioje ertmėje nepasitvirtino.
Sėkmingai atliktas ir mikrobiologinių mėginių iš mūro ir ertmės paėmimas. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto specialistai beveik dvi valandas rinko mėginius bei kitus tyrimams reikalingus duomenis. Šių tyrimų rezultatai paaiškės ne anksčiau kaip po mėnesio.
Lapkričio 5 d. užbaigiami šio tyrimo etapo darbai. Bus nuskenuotas kolektorius, tęsiamas 3D skeneriu ir kamera užfiksuotų duomenų apdorojimas, užsandarinama tyrimo metu išgręžta anga ir sutvarkoma tyrimo vieta.
„Išanalizavę visus surinktus duomenis, pateiksime šio tarpdisciplininio mokslinio tyrimo etapo galutines išvadas ir papildomą medžiagą, kuria pasidalinsime su žiniasklaida, mokslo bendruomene ir visuomene“, – rašoma pranešime spaudai.
Pirmasis tyrimo etapas atliktas įgyvendinant LR Vyriausybės kanceliarijos finansuojamą projektą „Vilniaus arkikatedros mūro mažos apimties tyrimas šalia Šv. Kazimiero koplyčios“.
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