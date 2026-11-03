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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokslininkai ruošiasi išskirtiniam tyrimui Vilniaus arkikatedroje

2026-11-03 10:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 10:55
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Gavęs visus reikalingus leidimus ir įsigijęs reikalingą sertifikuotą įrangą, Lietuvos istorijos institutas pradeda pasiruošimo darbus numatytam mažos apimties invaziniam tyrimui Vilniaus arkikatedroje. 

Pradedami pasiruošimo darbai mažos apimties invaziniam tyrimui Vilniaus arkikatedroje

Gavęs visus reikalingus leidimus ir įsigijęs reikalingą sertifikuotą įrangą, Lietuvos istorijos institutas pradeda pasiruošimo darbus numatytam mažos apimties invaziniam tyrimui Vilniaus arkikatedroje. 

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Kaip antradienį pranešė institutas, šiuo metu tyrimo vieta prie Šv. Kazimiero koplyčios aptveriama apsaugine tvorele, pradedami teritorijos ir techniniai paruošimo darbai. Tyrimas ir gręžimo darbai dar nevyksta, šiuo metu tik ruošiamasi saugiai ir atsakingai viską atlikti.

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Apie darbų pradžią Lietuvos istorijos institutas žada papildomai informuoti vėliau.

Kaip skelbė ELTA, rugsėjį tyrimus vykdantys mokslininkai pranešė aptikę 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir rūsiuose.

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Pirmasis hipotezę dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros požemiuose iškėlė restauratorius Saulius Poderis. Jo teigimu, istorinio Lietuvos didžiojo kunigaikščio palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzoliejaus vakarinėje sienoje esančio XVII a. įrengto įėjimo nišoje. 

Liepą Vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų penkių skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. 

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