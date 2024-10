Tambovo srityje po Ukrainos kariuomenės dronų atakos užsidegė įmonės „Biochim“ spirito ir cheminių medžiagų gamykla, o Voronežo srityje taip pat buvo atakuota viena iš įmonių, sakė atitinkamų sričių gubernatoriai Maksimas Jegorovas ir Aleksandras Gusevas.

„Šiandien 5.20 val. ryto Raskazovo mieste, tikriausiai dėl dronų atakos, „Biochem“ įmonėje įvyko sprogimas, po kurio kilo gaisras“, – RBC cituojamas Tambovo srities vadovas M. Jegorovas. Maždaug po valandos gaisras buvo užgesintas.

Tuloje nukentėjo dar dvi spirito gamyklos

„Nukentėjo Efremovo spirito varyklos patalpos ir spirito varykla Lužkovskio kaime Suvorovskio rajone. Pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra. Įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybų specialistai“, – „Zerkalo“ cituojamas Tulos gubernatorius D. Miliajevas.

Efremovo mieste esanti gamykla „Zernoprodukt“ priklauso bendrovei „Rosspirtprom“ ir yra viena iš pirmaujančių rektifikuoto etilo alkoholio gamintojų Rusijoje. Per dieną ji pagamina iki 10 tūkst. dekalitrų (dal) per dieną. Lužkovskio kaime yra gamykla „Absolut“, kuri taip pat priklauso „Rosspirtprom“. Jos pajėgumas – iki 6 200 dal per dieną. Gamybos įmonės viena nuo kitos nutolusios apie 155 km tiesia linija.

Šiąnakt Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas taip pat pranešė apie dronų ataką prieš pramonės įmonę. Jis nepatikslino, apie kurią įmonę kalbama, tačiau pažymėjo, kad dronas po slopinimo elektroninės kovos priemonėmis nukrito ant vienos iš gamybinių patalpų stogo.