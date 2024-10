Rusijoje nugriaudėjo serija galingų sprogimų

Kaip rašo UNIAN, remdamasi pranešimais socialiniuose tinkluose, galingi sprogimai nugriaudėjo Jefremovo mieste, kur dronai sudavė smūgius mažiausiems 2 objektams.

Teigiama, kad pirmasis sprogimas pasigirdo apie 2 val. nakties, dar vienas sprogimas nugriaudėjo po penkių minučių.

Teigiama, kad dronai smūgius sudavė šiluminės elektrinės teritorijoje. Vietos valdžios institucijos įvykių nekomentavo.

Be to, pranešama, kad smūgis buvo suduotas ne tik šiluminei elektrinei, bet ir sintetinės gumos gamyklai.

Gyventojai socialiniuose tinkluose savo ruožtu paviešino vaizdo įrašus iš įvykio vietos. Užfiksuotoje vaizdinėje medžiagoje matyti didelio masto gaisras.

REKLAMA

REKLAMA

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 350 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 350 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų spalio 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 681 580 kareivių.

REKLAMA

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 079 tankų (+8), 18 199 šarvuotųjų kovos mašinų (+24), 19 623 artilerijos sistemų (+34), 1 234 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 981 oro gynybos priemonės (+2), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 17 404 dronų (+71), 2 625 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 27 111 automobilių (+77), 3 499 specialiosios technikos vienetų (+20).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.