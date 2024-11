Šiurpiausios pasaulio vietos, alsuojančios aštriais pojūčiais: viena jų – Lietuvoje

Jei trokštate jaudinančių ir kraują stingdančių potyrių, šias vietas privalote aplankyti:

Kryžių kalnas, esantis netoli Šiaulių, yra unikali istorinė ir kultūrinė vieta. Skelbiama, kad jis yra padengtas daugiau nei 100 tūkst. kryžių, kryželių, rožančių ir kitų religinės simbolikos elementų.

Kryžių kalno istorija prasidėjo po 1831 m. sukilimo, kai žmonės ant Jurgaičių piliakalnio pradėjo statyti kryžius, kad pagerbtų žuvusiuosius ir išreikštų savo tikėjimą.

Nepaisant įvairių bandymų sovietinės okupacijos metu sunaikinti šią vietą, kryžiai vėl ir vėl buvo statomi. Kryžių kalnas tapo ne tik religinės, bet ir kultūrinės tapatybės simboliu, pritraukiančiu turistus ir piligrimus iš viso pasaulio.

Šiandien Kryžių kalnas yra UNESCO pasaulio paveldo sąrašo kandidatas, o jo lankymas suteikia unikalią galimybę pažinti mūsų kultūrą ir istoriją.

Ir nors galbūt skaitydami galvojate: „Kas čia baisaus?“, vargu ar norėtumėte aplankyti Kryžių kalną naktį, kai, anot „Conde Nast Traveler“, „kryžiai skamba, kaip vėjyje virpantys varpeliai“.

Lėlių sala, dar vadinama Isla de las Munecas, yra viena paslaptingiausių vietų Meksikoje. Visame pasaulyje ji garsėja dėl keistų ir šiurpių lėlių, kabančių ant medžių šakų.

Pasakojama, kad buvęs salos prižiūrėtojas Donas Julianas Santana pradėjo kabinti lėles po to, kai rado nuskendusią mergaitę, tikėdamasis išvengti jos dvasios persekiojimo. Dauguma lėlių neturi drabužių, yra judančiomis akis, ir tarsi mitinės būtybės sukuria paslaptingą atmosferą.

Ši unikali vieta pritraukia turistus ir smalsius keliautojus, trokštančius pažinti ne tik Meksikos kultūrą, bet ir jos tamsiąsias puses. Lėlių sala yra ne tik turistinė vieta, bet ir vieta, kuri kelia daug klausimų apie gyvenimą, mirtį.

Tie, kurie drįsta čia aplankyti, išsiveža nepakartojamą patirtį, kupiną paslapčių ir mistikos.

Černobylis – viena labiausiai kvapą gniaužiančių vietų pasaulyje, žinoma dėl 1986 m. atominėje elektrinėje įvykusios branduolinės avarijos, laikomos globaline katastrofa. Po šio įvykio miestas ir aplinkinės teritorijos tapo apleistos, o radioaktyvios nuosėdos pasklido plačiai.

Apleisti pastatai ir griūvančios gyvenvietės, kuriose kadaise gyveno tūkstančiai žmonių, iki plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą viliojo norinčius pažinti šios tragiškos istorijos pėdsakus.

Ši vieta simbolizuoja ne tik žmogaus klaidas, bet ir gamtos atkūrimo galią, todėl Černobylis dažnai minimas kaip įspėjimas apie branduolinės energijos pavojus.

Dabar Černobylį galima aplankyti virtualiai – apie šią katastrofą sukurtas ne vienas filmas ir serialas.

Dar vadinamas „Savižudybių mišku“, Aokigahara yra žinomas dėl tragiškų įvykių ir paslaptingos atmosferos. Šis miškas traukia lankytojus iš viso pasaulio, tačiau tuo pat metu būtent čia daug žmonių nusprendė pasitraukti iš gyvenimo.

Iki šiol neaišku, kas verčia žmones rinktis šią vietą, ir ką galima padaryti, kad būtų išvengta tokių tragedijų.

Japonų mitologijoje šis miškas nuo seno yra laikomas apsėstu demonų – dėl didelio tankio miške nėra saulės properšų, lengva pasiklysti.

Aokigahara sulaukia daug dėmesio ne tik iš turistų, bet ir žiniasklaidos, kino kūrėjų. Jo tankios tankmės, tyla ir istorijos sukuria mistinę aplinką, o tai įkvepia kūrėjus.

Taip vadinama „kaulų koplyčia“ yra unikali vieta, kurioje apie 50 tūkst. žmogaus skeletų paversti meniniais kūriniais. Pastatyta 1870 m., koplyčia puošia šviestuvais ir kitais objektais, sukurtais iš kaulų.

Sedleco kaulų koplyčia yra viena labiausiai lankomų turistinių vietų Čekijoje, pritraukianti ne tik turistus, bet ir istorijos bei meno mėgėjus.

Tai ne tik šventovė, bet ir gili simbolinė vieta, priverčianti susimąstyti apie gyvenimo ir mirties ciklą.

„Trans–Allegheny“ psichiatrijos ligoninė, dar žinoma kaip Vakarų Virdžinijos psichiatrijos ligoninė, yra laikoma viena didžiausių ir seniausių psichiatrijos įstaigų JAV.

Ši gydymo įstaiga 1864 metais buvo įkurta siekiant gydyti psichikos ligas ir teikti pacientams geresnę priežiūrą, tačiau laikui bėgant ji tapo žinoma dėl savo chaotiškos istorijos.

Psichiatrijos ligoninė buvo projektuota pagal „moralinio gydymo“ principus, kurie akcentavo natūralią aplinką ir paciento gerovę. O jau po Antrojo pasaulinio karo pradėjo aiškėti apie joje taikytas nesaugias gydymo praktikas. „Trans-Allegheny“ uždaryta 1994 m.

Šiuo metu minima psichiatrijos ligoninė yra apleista ir dažnai minima kaip „vaiduoklių ligoninė“, pritraukianti turistus ir tyrinėtojus, ieškančius mistinių patirčių. Daugelis lankytojų teigia girdėję keistus garsus ir net matę dvasias.

Togo sostinėje, Lomėje, veikiantis Akodessewa turgus yra didžiausias pasaulyje vudu turgus. Čia galima rasti įvairių talismanų, vaistažolių ir net žmogaus kaukolių.

Vietiniai gyventojai tiki, kad talismanai gali padėti gydyti ligas ar atsikratyti prakeikimų, todėl turgus yra mistinė vieta, turinti gilią kultūrinę tradiciją.

Lankantis vudu turguje, svarbu gerbti vietos tradicijas ir kultūrą, siekiant išvengti nesusipratimų.

Veijo Ronkkoneno skulptūrų parkas – unikalus lauko meno muziejus, pavadintas garsaus suomių skulptoriaus vardu.

Jame parke yra daugiau nei 550 betono skulptūrų, vaizduojančių fantastinius ir mitologinius personažus, kurie atspindi menininko požiūrį į žmogaus ir gamtos santykį.

Kai kurios skulptūros turi net žmogaus dantų, o tai sukelia šiurpų jausmą.

La Recoleta kapinės – vienos garsiausių ir įspūdingiausių kapinių pasaulyje. Įkurtos 1822 metais, šios kapinės išsiskiria savo architektūra ir istorinėmis asmenybėmis, palaidotomis jų teritorijoje.

Kai kurie lankytojai pasakoja čia girdėję paslaptingus garsus tarp kapaviečių, primenančius raktų skambėjimą. Legenda byloja, kad tai buvusio kapinių prižiūrėtojo dvasia.

Tokios legendos ir pasakojimai papildo La Recoleta kapinių paslaptį ir žavesį, pritraukdami ne tik turistus, bet ir ieškančius naujų patirčių.

Buvęs kalėjimas Jungtinėse Valstijose laikomas apsėsta vieta. Daug kalinių mirė čia atlikdami bausmę, ir manoma, kad jų dvasios vis dar klajoja kalėjimo koridoriais.

Pastatytas 1886 metais, šis kalėjimas veikė iki 1990 metų, ir yra laikomas vienu iš labiausiai žinomų pavyzdžių, reprezentuojančių „griežtą“ kalėjimų architektūrą.

