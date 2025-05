Šis pareigūnas dešrelei atsispirti nesugebėjo: patruliuodamas atėmė ją iš mergaitės

Fuzai yra pusantrų metų šuo, gyvenantis policijos šunų mokymo centre Weifango mieste, Šandongo provincijoje.

Jį vos dviejų mėnesių amžiaus atrado policijos šunų dresuotojas Zhao Qingshuai, kurį iš karto sužavėjo jauno šunelio smalsumas ir instinktai.

Fuzai oficialiai įstojo į tarnybą 2024 m. spalio mėn., sėkmingai baigęs sprogmenų aptikimo, transporto priemonių tikrinimo ir kliūčių įveikimo mokymą.

Nepaisant sparčios karjeros, Fuzai kelionė nebuvo be kliūčių. Sausį jis buvo nubaustas už tai, kad darbo metu užmigo ir šlapinosi į savo maisto dubenėlį – už tokį elgesį jam buvo laikinai uždrausta duoti skanėstų ir žaislų.

Net ir tada visuomenė buvo labiau linksminosi nei piktinosi, o Weifango viešasis saugumo biuras sulaukė daugiau nei 400 tūkst. sekėjų.

#Corgi police dog #Fuzai couldn't resist temptation and sneaked a bite of the little girl's sausage. After getting scolded, Fuzai was given the ultimate temptation - two sausages right under his nose.#cute #puppy #dogs pic.twitter.com/hupRUnXTeF