Visagine dingo 54-erių vyras: kas vyko toliau, palieka be žodžių

Apie sėkmingą paieškos baigti socialiniuose tinkluose pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Į pagalbą atskubėjo kinologė su šunimi

Pranešama, kad naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, vos atvykus į paieškos vietą, vokiečių aviganė nedelsiant pradėjo sekti pėdsakais ir vos po valandos vyras buvo rastas.

„Pasieniečių šuo Ilda naktį surado dingusį vyrą – žmogus rastas gyvas ir sveikas.

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį policija paprašė Valstybės sienos apsaugos tarnybos pagalbos – Visagine dingo 54 metų vyras, kuris išėjo iš namų ir negrįžo. Į pagalbos šauksmą nedvejodama atsiliepė VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos kinologė Asta su savo tarnybine partnere, vokiečių avigane Ilda.

Atvykus į paieškos vietą, Ilda iškart pradėjo sekti pėdsakais ir, įveikusi miškingą ruožą, maždaug už kilometro surado sušalusį ir sutrikusį vyrą. Jis buvo perduotas medikams, gyvybei pavojus negrėsė.

Devynmetė Ilda – ilgametė VSAT narė, per devynerius tarnybos metus kartu su A. Dainyte pelniusi ne vieną apdovanojimą. Tačiau didžiausi pasiekimai – ne varžybose, o realiose situacijose. Vien per migracijos krizės pradžią Ildos dėka buvo susekta ir sulaikyta per 250 neteisėtai sieną kirtusių asmenų.

Dėkojame pareigūnams už bendradarbiavimą ir didžiuojamės savo kolegėmis – tiek dvikojėmis, tiek keturkojėmis. Jų profesionalumas ir atsidavimas – mūsų stiprybė“, – rašoma VSAT įraše.