Sirijos valstybinė žiniasklaida: Izraelis smogė kariniams objektams Sirijos pietuose

Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad trečiadienį Izraelis smogė kariniams objektams Sirijos pietuose ir padarė materialinės žalos.

„Šiandien apie 22 val. 50 min. (vietos ir 21 val. 50 min. Lietuvos laiku) Izraelio priešas surengė oro antpuolį iš Baalbeko krypties Libane, taikydamasis į kai kuriuos karinius punktus pietiniame regione, ir padarė tam tikrų materialinių nuostolių“, – nurodė valstybinė naujienų agentūrai SANA, cituodama karinį šaltinį.

Tvyrant įtampai Artimųjų Rytų regione dėl Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karo, pastarąjį mėnesį žydų valstybė ne kartą smogė Sirijai.

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) trečiadienį pranešė, kad per šiuos Izraelio smūgius netoli Sirijos sostinės po to, kai jis sudavė smūgius „Hezbollah“ priklausantiems taikiniams, žuvo trys Irano remiami kovotojai.

„Per Izraelio smūgius į „Hezbollah“ priklausančius ūkius ir kitus objektus netoli Akrabos ir Sajido Zeinabos žuvo trys ne Sirijos proiranietiški kovotojai“, – nurodė organizacijos vadovas Rami Abdel Rahmanas.

Anot SOHR, Akraboje yra karinis oro uostas, esantis daugiau nei už 10 kilometrų nuo Damasko tarptautinio oro uosto.

Izraelis taip pat smogė Sirijos oro gynybos objektams šalies pietinėje Svaidos provincijoje, pareiškė organizacija.

Praėjusį mėnesį dėl Izraelio smūgių kelis kartus per savaitę buvo laikinai uždaryti pagrindiniai Sirijos oro uostai Damaske ir Alepe.

Per daugiau nei dešimtmetį trunkantį pilietinį karą Sirijoje Izraelis surengė šimtus oro antskrydžių prieš savo šiaurinę kaimynę, daugiausia taikydamasis į Libano grupuotės „Hezbollah“ kovotojus ir kitas Irano remiamas pajėgas, taip pat į Sirijos kariuomenės pozicijas.

Izraelis retai komentuoja atskirus oro antskrydžius kaimyninėje šalyje, tačiau ne kartą yra sakęs, kad neleis savo nuožmiam priešui Iranui, kuris remia Sirijos prezidento Basharo al Assado vyriausybę, plėsti savo pozicijų šioje šalyje.

Spalio 7 dieną „Hamas“ užpuolė Izraelį ir, pasak Izraelio pareigūnų, nužudė apie 1,4 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, ir įkaitais paėmė 239 žmonių.

Izraelis atsakė nesiliaujančiu Gazos Ruožo bombardavimu ir antžemine invazija, per kurią, „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo daugiau kaip 10, 5 tūkst. žmonių, iš kurių dauguma – civiliai.