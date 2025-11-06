 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sikorskis: Rusijos karas Ukrainoje verčia rinktis tarp ginklų ir sviesto

2025-11-06 12:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 12:41

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą verčia Lenkiją rinktis, ar leisti pinigus ginklams, ar sviestui. Tačiau jis žada, kad vyriausybė mokės tiek, kiek reikia, kad apgintų Lenkiją, praneša „TVP World.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)

0

Griežtas Maskvos ir jos simpatikų Europoje kritikas R. Sikorskis pabrėžia, kad Rusijos agresija Ukrainoje privertė kitas valstybes ir institucijas rinktis kompromisus ir labiau finansuoti gynybą, bet mažiau lėšų skirti kovai su klimato kaita.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visada tenka rinktis tarp ginklų ir sviesto. Tai mums primetė Rusijos Federacija“, – sako jis.

Anot Lenkijos diplomatijos vadovo, geriausias būdas užtikrinti, kad Rusija pralaimėtų karą prieš Ukrainą, yra ir toliau tiekti Ukrainai ginkluotę, jog ji galėtų apsiginti tol, kol Rusijos ekonomika nebepakels karo daromo spaudimo, o jos aižėjimo ženklų jau yra.

Putinui blogas karas priimtinesnis už blogą taiką

R. Sikorskis pažymi, kad Rusijos vadovybė turi suvokti sprendimo užpulti Ukrainą pasekmes. Rusijos užsienio reikalų ministerija spalio mėnesį jį pavadino „Osama bin Sikorskiu“ dėl jo paramos Ukrainai, sunaikinusiai svarbų Rusijos naftotiekį.

Ministras sako, kad arba Vladimiras Putinas, arba jo įpėdinis turi suprasti ne tik tai, kad įsiveržimas į Ukrainą buvo klaida, bet ir tai, kad tęsti karą daugiau nebeįmanoma. Tačiau jis mano, kad tai pripažinti jiems bus nelengva.

„Agresyvų, neteisėtą karą pradėjusiam lyderiui labai sunku pripažinti klaidą, pakeisti sprendimą ir išlikti valdžioje. Todėl galima teoriškai svarstyti, kad Rusijos prezidentui blogas karas, siekiant išsilaikyti valdžioje, yra priimtinesnis už blogą taiką“, – sako R. Sikorskis.

Jis teigia, kad Rusija yra paskutinė imperija Europoje, o norint „galų gale įkalti paskutinę vinį Rusijos imperializmui“, reikia, kad šalyje įvyktų deradikalizacijos procesas ir ji pralaimėtų karą Ukrainoje.

„Deja, čia, Lenkijoje, šiame mieste, šimtą metų buvo rusų gubernatorius. Nenorime, kad tai kada nors pasikartotų“, – kalbėjo R. Sikorskis, turėdamas omenyje XIX a. ir XX a. pradžią, kai Lenkiją buvo pasidalijusios kaimynystėje buvusios imperijos, įskaitant Rusiją.

