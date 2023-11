Siaučianti audra talžo ir Baltijos jūros pakrantes: pasiuntė įspėjimus gyventojams, skelbia apie žuvusį žmogų

„Deutsche Welle“ skelbia, kad JK meteorologijos tarnybos atstovai pranešė, jog perspėjimai dėl stipraus vėjo ir lietaus pietvakarių Anglijos ir taip pat šalies pietrytinėms sritims galios iki pat penktadienio.

Be to, pranešama, kad netoli pakrančių įsikūrusiems gyventojams taip pat kyla potvynių rizika.

„Ciaran“ audros sukeltos didelės bangos ir vėjai rytoj gali sukelti didelius potvynius kai kuriose pietinės pakrantės srityse“, – kalbėjo JK vyriausybės atstovas Benas Lukey.

Prancūzijoje – rekordinis vėjo greitis

Audros padariniai užklupo ir dalį Europos – štai Prancūzijoje fiksuotas vėjo greičio rekordas, atšaukti skrydžiai, dalis gyventojų liko be elektros.

„Vėjo gūsiai Bretanėje yra išskirtiniai – sumušta daugybė iki šiol fiksuotų rekordų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė nacionalinė meteorologijos tarnyba „Meteo–France“.

Priduriama, kad Plungnvelino mieste užfiksuotas 193 km/val. vėjo greitis, o Bretanės uostamiestyje Breste – 156 km/val.

Prancūzijos transporto ministras Klemensas Bonas vietos radijui taip pat paskelbė skaudžią žinią. Pasak jo, Enos departamente žuvo sunkvežimio vairuotojas po to, kai ant transporto priemonės užvirto medis.

Be to, dėl siaučiančios audros taip pat apie 1,2 mln. namų ūkių liko be elektros.

Tuo metu Vokietijos meteorologijos tarnyba (DWD) ketvirtadienį taip pat pasiuntė perspėjimus Vokietijos gyventojams, patenkantiems į Šiaurės jūros ir Baltijos jūros pakrančių zonas.