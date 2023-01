Siaučiant smurtui Izraelis baus palestiniečio užpuoliko šeimą

Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai Izraelio ir Palestinos konflikte, kuriame šį mėnesį taip pat žuvo dešimtys palestiniečių, siautėja smurtas, o tai sukėlė nerimą visame pasaulyje.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per sekmadienį vykusį pokalbį telefonu su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu paragino visas šalis vengti „smurto spiralės“, pranešė prezidento biuras.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas pirmadienį turėjo atvykti į Jeruzalę aptarti deeskalavimo veiksmų, o popiežius Pranciškus sekmadienį pasmerkė „mirties spiralę“.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbius su Izraelio ir Palestinos kolegomis taip pat paragino laikytis „didžiausios atsakomybės“.

Po dviejų šaudymo išpuolių prieš izraeliečius B. Netanyahu saugumo kabinetas ėmėsi bausti „teroristų šeimas, kurios remia terorizmą“.

Vyriausybė planuoja panaikinti užpuolikų giminaičių teises į socialines išmokas, taip pat svarsto galimybę palengvinti Izraelio civilių gyventojų prieigą prie ginklų.

Pirmuoju konkrečiu žingsniu B. Netanyahu kabinetas pareiškė, kad 21 metų Khayri Alqamo, kurį policija nušovė po penktadienio išpuolio, namas Jeruzalės rytuose „bus nedelsiant aptvertas prieš jį nugriaunant“.

Naujienų agentūros AFP korespondentas matė užtvėrusias įvažiavimą į sklypą Izraelio pajėgos ir daiktus iškraustančius palestiniečius.

Policija pranešė, kad K. Alqamo motina buvo viena iš penkių asmenų, kurie sekmadienį liko sulaikyti iš 42 įtariamųjų, suimtų po šaudymo Neve Jaakovo rajone Rytų Jeruzalėje.

Nors Izraelis ir taip įprastai griauna palestiniečių, nužudžiusių izraeliečius, namus, apie tai reikia iš anksto pranešti šeimoms ir galima teikti apeliacijas.

Izraelio teisių gynimo grupės „HaMoked“ teisės ekspertas Dani Shenharas teigė, kad tai, jog per naktį buvo aptverti K. Alqamo namai, rodo, kad vyriausybė nori „atkeršyti šeimoms“.

Jis sakė, kad ši priemonė buvo įgyvendinta „visiškai ignoruojant teisinės valstybės principus“, ir pridūrė, kad „HaMoked“ pateiks protestą Izraelio generaliniam prokurorui.

Leidimai laikyti ginklus

Sekmadienį vyriausybė žengė dar vieną žingsnį ir paskelbė, kad 13-mečio berniuko, kuris nušovė du izraeliečius, namai taip pat bus aptverti, „nors jo išpuolis sukėlė sunkius sužalojimus aukoms, o ne jų mirtį“.

Berniukas buvo nušautas ir sulaikytas po išpuolio Silvano rajone, esančiame šalia Rytų Jeruzalės senamiesčio.

Baudžiamosios priemonės atitinka B. Netanyahu kraštutinių dešiniųjų politinių partnerių, kurių parama leido jam gruodžio pabaigoje grįžti į valdžią, pasiūlymus.

Tikėtina, kad jos pirmiausia bus taikomos Izraelio pilietybę turintiems palestiniečiams, vadinamiesiems Izraelio arabams, ir palestiniečiams, turintiems leidimus gyventi aneksuotoje Rytų Jeruzalėje.

Izraelio tapatybės kortelių panaikinimas užpuolikų giminaičiams buvo įtrauktas į B. Netanyahu kassavaitinio vyriausybės posėdžio darbotvarkę sekmadienį.

Vyriausybė taip pat planuoja sudaryti palankesnes sąlygas Izraelio piliečiams gauti leidimus nešiotis šaunamuosius ginklus.

„Kai civiliai turi ginklus, jie gali apsiginti“, – šeštadienį prie Jeruzalės ligoninės sakė kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras.

Išpuoliai Jeruzalėje įvykdyti po to, kai Vakarų krante Izraelio pajėgos surengė daugiausiai aukų per beveik du dešimtmečius pareikalavusį reidą, per kurį žuvo 10 palestiniečių.

Izraelis teigė, kad ketvirtadienio reidas Džanine buvo nukreiptas prieš „Islamo džihado“ kovotojus, kurie kartu su „Hamas“ vėliau paleido kelias raketas iš Gazos Ruožo, todėl Izraelis surengė atsakomuosius smūgius į „Hamas“ objektus. Apie nukentėjusiuosius nepranešta.

Nuo metų pradžios Izraelio ir Palestinos konfliktas nusinešė 34 suaugusių palestiniečių ir vaikų, tarp jų užpuolikų, kovotojų ir civilių, gyvybes.

Penktadienio šaudymas buvo pirmasis šiais metais mirtinas išpuolis prieš izraeliečius, per kurį žuvo šeši Izraelio civiliai, įskaitant vaiką, ir vienas Ukrainos pilietis.

Padegimai ir vandalizmas

Manoma, kad kraujo praliejimas taps svarbiausiu darbotvarkės klausimu, kai A. Blinkenas susitiks su B. Netanyahu, o po to vyks į Vakarų kranto miestą Ramalą deryboms su Palestinos prezidentu Mahmudu Abbasu.

Po smurto protrūkio kilo padegimų ir vandalizmo banga.

Naktį Vakarų Kranto Turmus Ajos kaime buvo padegti palestiniečių namai ir transporto priemonė. Izraelio saugumo pareigūnas AFP sakė, kad įtariama, jog tai padarė Izraelio ekstremistai.

Oficiali palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad šeštadienio naktį Nabluso rajone nuo akmenų, kuriuos, kaip įtariama, mėtė naujakuriai, nukentėjo 120 automobilių ir buvo užpultos 22 parduotuvės.

Prie netoliese esančios izraeliečių Kedumimo nausėdijos sargybiniai nužudė palestinietį, kuris, kariuomenės teigimu, turėjo pistoletą.

Palestinos sveikatos apsaugos ministerija sekmadienį nustatė, kad tai 18-metis Karamas Ali Ahmadas Salmanas.