Siaubinga situacija Mariupolyje: okupantai nužudė 2,4 tūkst. civilių, gatvėse – masinės kapavietės

Ministerija taip pat skelbia, kad daugiau kaip 400 tūkst. mariupoliečių neturi arba jiems trūksta vandens, maisto, medicininių reikmenų.

Vietos pareigūnai praneša, kad iš viso okupantai nužudė daugiau kaip 2,5 tūkst. žmonių, tačiau dėl tebesitęsiančio apšaudymo suskaičiuoti tikslaus mirusiųjų skaičiaus nėra įmanoma.

Be to, pranešama, kad karinės Rusijos pajėgos neleidžia iš miesto išvykti civiliams, automobiliai yra apšaudomi. Per šias okupantų atakas buvo sužeisti 5 žmonės, tarp kurių buvo ir vienas vaikas.

Daugiau kaip 400 žmonių, kuriuos Rusijos kariuomenė palaikė įkaitais, buvo įkalinti Mariupolio ligoninėje.

Ukrainos pareigūnai aukų artimiesiems liepė mirusiuosius palikti gatvėse, nes rengti laidotuves yra per daug pavojinga.

Horrible statistics about the situation in #Mariupol



More than 2,400 civilians died. There is no electricity, gas or water in the city for 13 days and temperatures reach -5°C at night. 400,000 people still remain in the city. Today, 11,000 people were able to evacuate the city. pic.twitter.com/Lc0TP91KY7