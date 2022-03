Okupantai nužudė Ukrainos karo medikę: mamos neteko 12 vaikų

Nors O. Semidyanovos gyvybė užgeso kovo 3 d., teigiama, kad jos kūno vis dar neįmanoma pargabenti dėl vykdomų okupantų karinių veiksmų.

Moters artimieji teigia, kad 48-erių karo medikė Olga augino 12 vaikų, 6 iš jų buvo įvaikinti.

In Ukraine, a combat medic, 48-year-old mother Olga Semidyanova, died. She left 12 children (6 of them are adopted).



According to Olga's relatives, the woman died on March 3, but it is still impossible to bury her, since her body cannot be taken out due to hostilities. pic.twitter.com/89PtrLj5Rr