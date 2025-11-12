Siaubinga aviakatastrofa – sudužo karinis lėktuvas: žuvo visi 20 jame buvę žmonės

Lėktuvas C-130 antradienį pakilo iš Azerbaidžano ir skrido atgal į Turkiją, bet sudužo Sakarvelo Signagio savivaldybėje netoli sienos su Azerbaidžanu.
„Mūsų didvyriški ginklo draugai mirė kankinių mirtimi 2025 metų lapkričio 11-ąją, kai mūsų karinis transportinis lėktuvas C-130, kuris pakilo iš Azerbaidžano ir skrido į mūsų šalį, sudužo netoli Sakartvelo ir Azerbaidžano sienos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė gynybos ministras Yasaras Guleras.
Įraše jis taip pat paskelbė žuvusių karių nuotraukas.
Katastrofos priežastis tiriama.
Turkijos ginkluotosios pajėgos plačiai naudoja transportinius lėktuvus C-130 personalui gabenti ir logistinėms operacijoms vykdyti.
Turkija ir Azerbaidžanas palaiko glaudų karinį bendradarbiavimą.
Vaizdo įrašas, kuriame, kaip pranešama, matyti katastrofa, antradienį buvo parodytas per Turkijos privačią NTV televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones. Jame matyti, kaip lėktuvas krenta spirale ir palieka baltų dūmų pėdsaką.
