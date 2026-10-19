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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas Europos šalyje: kilo dideli potvyniai, žuvo 4 žmonės

2026-10-19 20:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 20:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Smarkios liūtys sukėlė didelius potvynius Ispanijos Viduržemio jūros pakrantės regione. Žuvo mažiausiai keturi žmonės, o kai kurie gyventojai, laukdami pagalbos, įstrigo ant stogų, pirmadienį pranešė visuomeninis transliuotojas RTVE.

Siaubas Europos šalyje: kilo dideli potvyniai, žuvo 4 žmonės EPA
GALERIJA (6)

Smarkios liūtys sukėlė didelius potvynius Ispanijos Viduržemio jūros pakrantės regione. Žuvo mažiausiai keturi žmonės, o kai kurie gyventojai, laukdami pagalbos, įstrigo ant stogų, pirmadienį pranešė visuomeninis transliuotojas RTVE.

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Tarnybos išgelbėjo dešimtis žmonių, nuo ankstyvo ryto įstrigusių ant stogų, užtvindytuose pastatuose ar transporto priemonėse.

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FOTOGALERIJA. Siaubas Europos šalyje: kilo dideli potvyniai, žuvo 4 žmonės

Europos šalyje Ispanijoje kilo smarkios liūtys

Valensijos ir Alikantės provincijose buvo apsemta daug kelių, namų ir stovyklaviečių. Potvyniai taip pat užliejo Maljorkos ir Ibisos salas Balearų salyne.

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Per gelbėjimo operacijas pasitelkti sraigtasparniai, valtys ir net banglentė. Policijos vaizdo įraše matyti, kaip Gandijoje į saugią vietą ja plukdoma 93 metų moteris.

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Regiono valdžia paskelbė antrą pagal aukštumą ekstremaliosios situacijos lygį. Daugiau kaip 40 Valensijos ir Alikantės provincijų savivaldybių buvo sustabdytas ugdymas.

Iš pradžių valdžia kelioms valandoms įvedė komendanto valandą 145 savivaldybėse. Jose gyvena iš viso daugiau kaip 800 tūkst. žmonių. Po pietų komendanto valanda galiojo tik aštuoniose savivaldybėse. Tačiau dėl potvynių kelios vietovės vis dar buvo atkirstos nuo pasaulio.

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Ypač sudėtinga padėtis susiklostė Olivoje. Šis pakrantės miestas yra maždaug už 70 kilometrų į pietus nuo provincijos sostinės Valensijos. Pirmadienį ten rasti dviejų žmonių kūnai.

Audrų sistema Adam savaitgalį jau sukėlė chaosą žemyninėje Ispanijos dalyje, ten iškrito itin daug kritulių. Žuvo du žmonės: viena moteris Sagunto mieste Valensijos provincijoje, kita – Kabrera de Maro miestelyje Katalonijoje.

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Merės Yolandos Pastor teigimu, iš septynių Olivos stovyklaviečių evakuota apie 2 tūkst. žmonių. 

„Daug žmonių vis dar įkalinti savo namuose dėl potvynio vandens“, – privačiam transliuotojui „Antena 3“ sakė merė. 

Pasak jos, kai kurie gyventojai, gelbėdamiesi nuo vandens, užlipo ant stogų.

Nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovas pranešė, kad visi Olivoje buvę žmonės, kurių gyvybei grėsė pavojus, jau išgelbėti.

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Labiausiai nukentėjusių vietovių Valensijos pietuose ir Alikantės šiaurėje valdžia paragino gyventojus, jei įmanoma, likti namuose. Ypač nukentėjo Valensijos La Saforo ir Alikantės Marina Altos pakrantės regionai.

Per parą Ispanijoje iškrito daugiau kaip 600 milimetrų kritulių

Ispanijos nacionalinės meteorologijos agentūros AEMET duomenimis, Olivoje per parą iškrito daugiau kaip 530 milimetrų kritulių. Alikantės provincijos Pego savivaldybėje jų kiekis šiek tiek viršijo 620 milimetrų.

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Maljorkoje padėtis išliko rami, nors nakčiai buvo paskelbtas aukščiausio lygio raudonasis perspėjimas. Gelbėjimo tarnybos užregistravo tik tris nedidelius incidentus: nuvirtusius du medžius ir griūties grėsmę, kuri vėliau buvo pašalinta.

Balearų salyne iš viso pranešta apie 16 incidentų: 11 jų įvyko Ibisoje, du – Formenteroje. Visose salose dėl atsargumo pirmadienį buvo atšauktos pamokos.

Tikėtasi, kad pirmadienį liūtys Valensijoje, Alikantėje ir Balearų salose pamažu rims, o kritulių zona slinks toliau į šiaurę, Katalonijos link.

Beveik prieš dvejus metus Valensijos regioną nusiaubė pražūtingi potvyniai, nusinešę daugiau kaip 220 žmonių gyvybių.

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