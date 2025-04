„Šiandien emocijos labai stiprios“ – Zelenskis reaguoja į JAV pasisakymus

Ukrainos prezidentas sakė, kad „šiandien emocijos labai stiprios“, tačiau pridūrė, kad šiandien Londone vykusiose derybose visos šalys „išsakė savo požiūrį ir pagarbiai priėmė viena kitos pozicijas“.

„Amerikos pusė pasidalijo savo vizija. Ukraina ir kiti europiečiai pateikė savo indėlį. Ir mes tikimės, kad būtent toks bendras darbas padės pasiekti ilgalaikę taiką“, – rašė jis X.

„Esame visiškai tikri, kad mūsų partneriai, ypač JAV, veiks pagal savo tvirtus sprendimus“, – sakė Ukrainos prezidentas.

„Ukraina visada veiks pagal savo konstituciją“, – pridūrė jis.

Trumpas kaltina Zelenskį: jis gali turėti taiką arba kariauti, kol praras visą šalį

Trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, jog pastarasis kenkia taikos deryboms su Rusija. D. Trumpas taip pat pridūrė, kad Ukrainos padėtis yra „siaubinga“, o V. Zelenskis „gali turėti Taiką arba, gali kariauti dar trejus metus, kol praras visą šalį“.

„Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmajame „The Wall Street Journal“ puslapyje giriasi, kad „Ukraina teisiškai nepripažins Krymo okupacijos. Čia nėra apie ką kalbėti“. Šis pareiškimas labai kenkia taikos deryboms su Rusija, nes Krymas buvo prarastas prieš daugelį metų, globojant prezidentui Barackui Huseinui Obamai, ir net nėra diskusijų objektas“ – socialiniame tinke „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Jis pridūrė, kad niekas neprašo V. Zelenskio pripažinti Krymą Rusijos teritorija.

„Niekas neprašo V. Zelenskio pripažinti Krymą Rusijos teritorija, bet jei jis nori Krymo, kodėl dėl jo nekovojo prieš vienuolika metų, kai jis buvo perduotas Rusijai be šūvio? Šioje teritorijoje taip pat daugelį metų iki „Obamos perdavimo“ buvo įsikūrusios didelės Rusijos povandeninių laivų bazės. Būtent dėl tokių kurstytojiškų pareiškimų kaip Zelenskio taip sunku sureguliuoti šį karą“, – teigė D. Trumpas.

JAV prezidentas taip pat sakė, kad Ukrainos padėtis yra baisi, o V. Zelenskio pareiškimas „nepadarys nieko, tik pratęs žudymo lauką“.

„Jis neturi kuo pasigirti! Ukrainos padėtis yra siaubinga – Jis gali turėti Taiką arba, gali kariauti dar trejus metus, kol praras visą šalį. Aš neturiu nieko bendra su Rusija, bet turiu daug bendro su noru išgelbėti vidutiniškai penkis tūkstančius Rusijos ir Ukrainos karių per savaitę, kurie žūsta be jokios priežasties. Šiandieninis Zelenskio pareiškimas nepadarys nieko, tik pratęs „žudymo lauką“, o to niekas nenori“, – rašė JAV prezidentas.