Sergančių vaikų vietose klasėse sėdi robotai: paaiškino, kam naujovė gali būti reikalinga

AV1 atrodo kaip tuščiavidurė, supaprastinta žmogaus galvos ir liemens versija. Jis gali suktis 360 laipsnių kampu ir turi kamerą, mikrofoną ir garsiakalbį. Mokytojai jį pastato ant klasės stalo, o mokinys jį valdo nuotoliniu būdu naudodamasis programėle, kuriai suteikiamas unikalus slaptažodis.

„Jie gali bakstelėti arba perbraukti pirštu per ekraną ir pažvelgti į skirtingus klasės kampus“, – sakė Florence Salisbury, „No Isolation“ rinkodaros direktorė.

Mokinys per garsiakalbį gali kalbėtis su mokytoju arba klasės draugais, o programėlėje yra parinktis „pakelti ranką“, dėl kurios roboto galvoje mirksi šviesa. Jie taip pat gali pasirinkti jaustukus, kurie rodomi roboto „akyse“.

F. Salisbury teigia, kad 17-oje šalių, daugiausia Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje, kuriose veikia daugiau nei 1 tūkst. šių robotų, yra 3 tūkst. aktyvių AV1 įrenginių.

Jungtinėje Karalystėje mokyklos gali išsinuomoti AV1 už maždaug 150 svarų sterlingų (178 eurus) per mėnesį arba pasirinkti nusipirkti jį už 3,7 tūkst. svarų sterlingų (4391 eurą) su papildomu 780 svarų sterlingų (926 eurų) metiniu paslaugų paketu.

F. Salisbury sako, kad bene didžiausia roboto nauda yra jo gebėjimas palaikyti socialinius ryšius. Ji papasakojo istoriją apie penkiolikmetį mokinį iš Vorikšyro (Anglija), naudojantį AV1, kurio draugai pasiima robotą kartu pietauti, taip išlaikydami jį įtrauktą į savo socialinį ratą.

„Per ilgą mokyklos nelankymą, kai bendraklasiai gali ilgesnį laiką nematyti savo draugo, šis ryšys su mokykla iš tiesų tampa gelbėjimosi ratu tam mokiniui, ypač tiems, kurie turi sveikatos sutrikimų“, – sakė F. Salisbury.

Remiantis naujausiais vyriausybės statistiniais duomenimis, 2023/24 m. rudenį Anglijoje daugiau nei 19 proc. mokinių reguliariai nelankė mokyklos, iš jų 7,8 proc. – vien dėl ligos, o tai yra daugiau nei iki pandemijos buvęs lygis.

