Vietos policija skelbia, kad incidentas įvyko rugsėjo 23 d., kai mokyklos savininkas Jasodhanas Singhas, kuris, kaip teigiama, tiki „tantrų ritualais“ ir juodąja magija, paprašė savo sūnaus Dinesho Baghelio, mokyklos direktoriaus, paaukoti vaiką dėl mokyklos ir jo šeimos „klestėjimo“. Mokykloje mokėsi nedaug mokinių, be to, J. Singhas buvo paėmęs paskolą internatinei mokyklai, įsikūrusiai Rasgvano kaime Sahapau rajone, įkurti.

Be mokyklos savininko ir direktoriaus, dėl įtariamo dalyvavimo rugsėjo 23 d. įvykdytoje žmogžudystėje taip pat buvo suimti mokyklos direktorius ir du mokytojai. Taip pat buvo iškelta byla dėl žmogžudystės.

Anot policijos, vaiko, įvardyto kaip Kritarthas, skrodimo ataskaita parodė, kad jis buvo uždusintas, skelbia portalas „The Hindu“.

Hathraso policijos inspektorius Ashokas Kumaras Singhas sakė, kad rugsėjo 23 d. mokinį iš mokyklos bendrabučio pagrobė Ramprakashas Solankis, Dineshas Baghelis ir Jasodhanas Singhas.

Jie nusivedė mokinį į nuošalią vietą aukoti, tačiau mokinys pabudo ir pradėjo verkti, sakė pareigūnas ir pridūrė, kad tuomet jie paskubomis jį uždusino.

Class 2 Student KILLED and SACRIFICED for School's Success through black magic in Hathras, Uttar Pradesh.



School Director and teachers arrested. If people in power stand with superstition instead of science, this is what society end up like... pic.twitter.com/H2FcXfAC0G

