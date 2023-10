Šeimos akimirksniu netekęs 70-metis: „Su žmona nugyvenau 48 metus. Vienas ilgai neišsilaikysiu“

Naujienų agentūros AFP žurnalistai įvykio vietoje matė, kaip gelbėtojai iš griuvėsių išnešė vieną žuvusįjį, ir kelis ant žemės suguldytus apanglėjusius kūnus civiliniais drabužiais. Kiti žuvusieji buvo baltuose lavonmaišiuose.

Šermenų dalyviai buvo susirinkę kavinėje. Atakos aukomis taip pat tapo žmonės, jos metu buvę parduotuvėje tame pačiame pastate.

Ataka įvykdyta Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivo srityje esančiame Hrozos kaime, turinčiame 330 gyventojų.

„Mano sūnus ką tik buvo rastas be galvos, be rankų, be kojų, be nieko. Jie atpažino jį iš dokumentų“, – AFP pasakojo 70-metis Volodymyras Muchovatas.

Jo žmona ir marti taip pat dalyvavo šermenyse ir, nors jis teigė beveik nesitikėjęs rasti jų gyvų, dėl visa ko iš tolo stebėjo gelbėtojus.

„Su žmona nugyvenau 48 metus, – sakė gedintis vyras. – Vienas ilgai neišsilaikysiu.“

Šešerių metų auka

Tarp aukų yra šešerių metų vaikas, sakė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka. Jis pridūrė, kad vieno mirusio kaimo gyventojo paminėjime iš viso dalyvavo 60 žmonių.

Hroza yra daugiau kaip už 30 km nuo nuo fronto linijos miesto Kupjansko.

I. Klymenka teigė, kad pirminiai įrodymai rodo, jog atakai buvo panaudota raketa „Iskander“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvavęs Europos vadovų aukščiausiojo lygio susitikime Ispanijoje, pasmerkė išpuolį socialiniuose tinkluose ir, dar kartą, savo vakariniame kreipimesi.

„Rusijos kariuomenė negalėjo nežinoti, kur pataikys (...) Ir tai nebuvo aklas smūgis, – sakė jis. – Kas galėjo į juos paleisti raketą? Kas? Tik absoliutus blogis.“

V. Zelenskis teigė, kad užsitikrino susitarimus su keliomis Europos šalimis, kad jos skirtų daugiau oro gynybos sistemų ir artilerijos.

„Turėsime daugiau oro gynybos – yra aiškūs susitarimai, – sakė jis. – Tai labai svarbu prieš žiemą. Ispanija, Italija, Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija, ačiū!“

Tuo tarpu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas paskelbė, kad Berlynas perduos Kyjivui naują vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą „Patriot“, o užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock vėliau socialiniame tinkle „X“ parašė: „Kol bombos krinta ant prekybos centrų ir kavinių, mes darome viską, kad #Ukraina apsisaugotų nuo [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino raketų teroro.“

JT humanitarinės pagalbos pasiuntinė Ukrainoje Denise Brown ataką pavadino siaubinga ir sakė, kad tyčinis išpuolis prieš civilius gyventojus ar civilius objektus yra karo nusikaltimas.

„Rusijos pajėgų sugedimas“

JK ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad šis smūgis pademonstravo, koks gilus yra Rusijos pajėgų sugedimas, sakoma Dauningo gatvės atstovo pareiškime.

Regioninės asamblėjos atstovė, kurią citavo Ukrainos žiniasklaida, nurodė, kad tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs pavienis išpuolis nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-ųjų vasario 24-ąją.

Regiono valdžios institucijos neseniai įsakė dėl padažnėjusių Rusijos smūgių privalomai evakuoti gyventojus iš šios teritorijos.

Didelę Charkivo regiono dalį Rusijos pajėgos užėmė invazijos pradžioje.

Praėjusių metų pabaigoje per žaibišką kontrpuolimą ukrainiečių kariai atkovojo didžiąją šios pasienio teritorijos dalį, tačiau regiono centras Charkivas vis dar reguliariai apšaudomas.

V. Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas sakė, kad išpuolis neturi jokios karinės logikos.

„Tai priminimas visiems, kurie tarptautinėse konferencijose nori šypsotis ir paspausti ranką karo nusikaltėliui Putinui, – sakė jis. – Priminimas visiems, kurie nori ką nors parduoti Rusijai ir grįžti prie kruvino „įprasto verslo“. Putino Rusija yra tikras blogis.“