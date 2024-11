SBU pranešė sulaikiusi Rusijos agentus trijuose regionuose

Kirovohrado srityje buvo sulaikyti trys 17 ir 18 metų jaunuoliai, kariniame aerodrome mėginę sudeginti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnį. Be to, įtariamieji ketino sunaikinti vieną pagrindinių regiono elektros pastočių, kad dešimtys tūkstančių vietos gyventojų liktų be elektros. Teisėsaugininkai laiku sulaikė nusikaltėlius ir neleido sunaikinti gynybos pajėgų karinio sraigtasparnio bei svarbaus energetikos objekto, sakoma pranešime.

Poltavos srityje buvo atskleistas nusikaltėlis, sudeginęs karinį džipą, naudotą misijose rytiniame fronte. Tyrimo duomenimis, įtariamasis jau anksčiau buvo teistas už automobilių vagystes, o 2024 m. rudenį iš Rusijos gavo nurodymą padegti Ukrainos karines transporto priemones.

Čerkasų rajone buvo sulaikytas 34 metų vietos gyventojas, padegęs transformatorinę, kuri tiekė elektros energiją į regiono geležinkelio atkarpą.

Sulaikytiesiems pareikšti įtarimai pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius dėl sabotažo karo padėties sąlygomis, trukdymo teisėtai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiklai ir tyčinio sunaikinimo bei žalos turtui. Nusikaltėliams gresia įkalinimas iki gyvos galvos su turto konfiskavimu.