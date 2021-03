SARS protrūkio Taivane metu moteris išsimaudė alkoholyje ir mirė

2002–2004 m. kilęs SARS protrūkis paveikė daugiau nei 30 šalių. Virusu užsikrėtė 8 069 žmonės, 774 – nuo jo mirė. Viena iš paveiktų šalių buvo Taivanas. Kaip teigia Taivano ligų kontrolės ir prevencijos centras, 2003 m., nuo kovo iki birželio mėnesio, šalyje buvo įtariami 664 ligos atvejai. 346 susirgimai buvo patvirtinti atlikus tepinėlio arba antikūnų tyrimus. Iš patvirtintų atvejų, 73 asmenys mirė.

Suprantama, kad žmonės bijojo susirgti. Deja, 45-erių moteris iš Taivano mirė, pabandžiusi keistą metodą apsisaugoti nuo viruso. Moteris mirė, besimaudydama 40,5 proc. etanolio vonioje.

„Į vonią ji įlipo apie 23 valandą, manydama, kad tai apsaugos ją nuo SARS. Kitą dieną, apie 11 valandą ryto, jos artimieji rado ją negyvą“, – atvejo aprašyme, publikuotame 2005 m. žurnale „Forensic Science International“, rašo autoriai.

100 ml moters kraujo buvo 1 350 mg alkoholio (arba 1,35 proc.). Svarbu paminėti, kad 0,4 proc. alkoholio koncentracija kraujyje jau gali būti mirtina. Remiantis skaičiavimais, kuriuos atliko aprašymo autoriai, kad pasiektų tokią alkoholio koncentraciją kraujyje, moteris turėjo pasisavinti 1,5 l 40 proc. alkoholio.

Nors atvejai, kai alkoholio koncentracija žmogaus kraujyje viršija 1 proc. yra reti, jų aprašymų galima rasti. 2010 m. gruodį, Kvynstaune, Pietų Afrikoje, buvo sulaikytas vyras, vairavęs furgoną, kuriame buvo penki berniukai, moteris, ir, kaip įtariama, 15 pavogtų avių. Jo alkoholio koncentracija kraujyje buvo apie 1,6 proc. O kitame darbe, publikuotame 1984 m., yra aprašomas atvejis, kai vyras išgyveno 1,5 proc. alkoholio koncentraciją kraujyje. Tiesa, jo gyvybę pavyko išgelbėti tik atlikus dializę ir į veną suleidus fruktozės.

Kai ji buvo rasta, moters galva buvo virš skysčio, kadangi vonia buvo per maža, kad tilptų visas jos kūnas. Taigi tyrėjai atmeta galimybę, kad ji galėjo netyčia išgerti didelį kiekį alkoholio. Nebuvo rasta ir jokių fizinių sužalojimų žymių, narkotinių medžiagų jos organizme, skendimo požymių.

Vietoje to, aprašymo autoriai mano, kad alkoholis į jos organizmą pateko kvėpuojant arba įsigėrė per odą. Darbe rašoma: „Alkoholis (etanolis) gali būti pasisavinamas per odą, tačiau retai kada taip yra sukeliamas apsvaigimas, ypač suaugusiems asmenims. Nepaisant to, ji galėjo alkoholio įkvėpti, o tai būtų pagreitinę jos apsvaigimą.“

Autoriai taip pat svarsto, kad pasiekus tam tikrą alkoholio koncentraciją kraujyje, moteris nebegalėjo išlipti iš vonios.

Nors šis atvejis yra liūdnas ir šokiruojantis, sunkūs nepageidaujami poveikiai, dezinfekuojant odą alkoholiu, yra reti. Kaip teigiama Pasaulio sveikatos organizacijos interneto puslapyje apie alkoholio turinčius rankų dezinfekantus: „Iki šiol publikuoti tyrimai parodė, kad naudojant dezinfekantus, kraujyje aptinkamas alkoholio kiekis yra arba nežymus (etanolis) arba neaptinkamas (izopropilas).“

Aprašymo išvadose autoriai teigia: „Šis tragiškas įvykis parodė, kad žmonės, susidūrę su tokia krize kaip SARS epidemija, gali imtis ekstremalių priemonių.“

Nors sunkūs laikai gali paskatinti imtis desperatiškų priemonių, visuomet yra geriausia pirmiausia atsižvelgti į sveikatos priežiūros specialistų patarimus. Be to, tikrai nėra patartina maudytis alkoholyje, ir nesvarbu, ar jūsų tikslas yra apgirsti ar apsisaugoti nuo virusų.