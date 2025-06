„Šalin rankas nuo Irano!“: Niujorko gatvėse – protestai prieš Izraelį

Vaizdo įraše matyti, kaip minia skanduoja „Šalin rankas nuo Irano!“ „Times Square“ aikštėje, šaukia ant pro-Izraelio demonstrantų ir žygiuoja Manhatano gatvėmis.

Niujorko policija užblokavo protestuotojams kelią į Izraelio konsulatą.

Protestą organizuoja anti-Izraelio aktyvistų grupė „Palestinian Youth Movement“ (liet. „Palestino jaunimo judėjimas“).

NYC: "HANDS OFF IRAN NOW!" Protesters chant in Times Square, as group of counter protesters faces off with a man shouting pic.twitter.com/2RIZwRLD4W