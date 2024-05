Sakartvelo parlamentas per antrąjį svarstymą pritarė „užsienio agentų“ įstatymo projektui

Nepaisant tris savaites trunkančių antivyriausybinių protestų, parlamentarai 83 balsais „už“ ir 23 „prieš“ per antrąjį svarstymą pritarė daug kritikos sulaukusiam įstatymo projektui.

Sakartvelo valdančioji partija Sakartvelo svajonė“ teigia norinti įstatymo projekto projektą priimti iki gegužės vidurio.

Jis dar turi įveikti trečiąjį svarstymą ir gauti prezidentės parašą.

Labai tikėtina, kad prezidentė vetuos šį įstatymą, tačiau „Sakartvelo svajonė“ turi tvirtą daugumą parlamente. Dėl to ji greičiausiai vėl lengvai priims įstatymą per trečiąjį etapą ir atmes prezidentės veto net ir be opozicijos paramos.