Tūkstančiai žmonių Sakartvele vėl protestavo prieš „užsienio agentų“ įstatymo projektą

Praėjusią savaitę per balsavimą, kurį boikotavo opozicija, valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ parlamentarai 83 balsais – vienbalsiai – nubalsavo už tai, kad per pirmąjį svarstymą būtų priimtas daug kritikos sulaukiantis įstatymo projektas.

Įstatymo projektas dar turi įveikti antrąjį ir trečiąjį svarstymus ir gauti prezidentės parašą.

Labai tikėtina, kad prezidentė vetuos šį įstatymą, tačiau „Sakartvelo svajonė“ turi tvirtą daugumą parlamente. Dėl to ji greičiausiai lengvai priims įstatymą per kitus etapus ir atmes prezidentės veto net ir be opozicijos paramos.

Prieš metus partija buvo priversta atsisakyti panašios priemonės po masinių gatvės protestų, kurių metu policija prieš demonstrantus panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas.

Sekmadienio vakarą apie 10 tūkst. protestuotojų susirinko Tbilisio centrinėje Respublikos aikštėje, mojavo Sakartvelo ir Europos Sąjungos vėliavomis ir žadėjo surengti „Europos eitynes“ pagrindine sostinės gatve link parlamento.

Demonstraciją inicijavo apie 100 Sakartvelo žmogaus teisių grupių ir opozicinių partijų, kurios iki šiol nedalyvavo kasdien vykstančiuose protestuose, kuriuose dominuoja jaunimas.

„Valdžia, vėl pateikusi Rusijos įstatymo projektą, peržengia konstitucinius rėmus ir keičia šalies orientaciją, išduodama nepalaužiamą žmonių valią“, – teigiama vienos iš organizacijų išplatintame pareiškime.

Sakartvelas šiuo metu siekia narystės ES ir NATO.

„Sakartvelo svajonė“ tvirtina, kad yra proeuropietiška partija ir kad siūlomu įstatymu dėl „užsienio agentų“ siekiama tik „padidinti nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš užsienio skaidrumą“.

Panašus įstatymas Rusijoje taikomas siekiant nubausti vyriausybės kritikus ir užgniaužti nepriklausomą žiniasklaidą.

„Šis įstatymas ir ši vyriausybė yra nesuderinami su istoriniu Sakartvelo pasirinkimu tapti ES nare“, – naujienų agentūrai AFP sakė opozicinės partijos „Akhali“ lyderis Nika Gvaramia.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) teigia, kad „Įstatymo dėl užsienio įtakos skaidrumo projektas neatitinka Sakartvelo siekių ES ir jos stojimo į ES trajektorijos“.

Gruodį Briuselis suteikė Sakartvelui oficialų kandidato statusą, tačiau pareiškė, kad prieš pradedant oficialias derybas dėl narystės Tbilisis turės reformuoti teismų ir rinkimų sistemas, sumažinti politinę poliarizaciją, pagerinti spaudos laisvę ir apriboti oligarchų galią.