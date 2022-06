Rusų pulkininkas prašo paramos kariams: nuo apatinių iki tualetinio popieriaus

Pasirodo, „supervalstybė“ pati negali aprūpinti savo kariuomenės apatiniais ir tualetiniu popieriumi.

Colonel Oleg Korotkevich, acting commander of the 41st Army, asks mayor of #Novosibirsk Anatoly Loktay to help collect humanitarian aid for #Russian soldiers in #Ukraine.



It turns out that the "superpower" cannot provide its army with underwear and toilet paper on its own. pic.twitter.com/NZvqHi02W1