Rusų niokojamoje Avdijivkoje mirė 6-metė Elia: širdis neatlaikė karo baisumų

Avdijivkos karinės-civilių administracijos vadovas Vitalijus Barabašas savo feisbuke paviešino tragišką 6-metės Elios istoriją.

„Tai paprasčiausias siaubas. Šiandien mes su tokiu atveju susidūrėme. Naktį mirė 6-erių mergaitė. Pirminiais duomenimis – nuo širdies smūgio. Buvo su močiute, mama kažkur uždarbiauja užsienyje, tėvo nėra – miręs. Ir tai yra tiesiog košmaras. Jau išvakarėse vaikui pradėjo tirpti rankos ir kojos, močiutė niekam nesakė. Ir štai… Man kaip trijų vaikų tėvui… aš negaliu ramiai į tai žiūrėti“, – cituojamas pagalbą vietos gyventojams teikęs savanoris Vladas Machovskis „Politeka“.

Anot jo, mergaitės gimimo dienos proga jis buvo atvežęs tortą ir dovanėlę, tačiau jos globėjai atsisakė jį įsileisti.

„Vėliau jie į Senąją Avdijivką persikraustė, važiavau ir ten, tačiau jie atsisakė leisti susitikti su mažyle… Skausmas, siaubingas skausmas. Vaikas, kurį mačiau keletą sykį, tačiau ji iškart „krito į dūšią“, ta mažylė su didelėmis, patikliomis akimis… Kaip išgelbėti šiuos vaikus?“ – parašė savanoris V. Machovskis savo feisbuke.

Sunkiai suvokiamas ir vietos gyventojų elgesys – dalis jų jokiais būdais nesutinka palikti savo namų, nors aplink juos ir vyksta intensyvus apšaudymas.

Ukrainiečių karys pseudonimu „Rečnik ateo“ savo „Twitter“ paskyroje pasakojo, kad per pastarąsias dvi savaites nė vienas Avdijivkoje likęs civilis nepanoro evakuotis į saugią teritoriją. Maža to, per paskutinį mėnesį apie 500 žmonių grįžo į aktyvių karo veiksmų apimtą miestą. Mieste vis dar gyvena apie 2,5 tūkst. civilių.

Maža to, ir oro sąlygos šioje vietovėje dabar sudėtingos – naktį temperatūra nusileidžia iki 20 laipsnių šalčio.

V. Barabašo teigimu, nėra jokio teisėto pagrindo, leidžiančio prievarta tuos vaikus išvežti iš miesto. „Pas mus karo padėtis, tai jau bet kokiu atveju yra teisių ir laisvių ribojimas. O toks neatsakingas tėvų, senelių elgesys kelia vaikams pavojų“, – pažymėjo V. Barabašas.