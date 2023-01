Žuvusių Makijivkoje šeimos atskleidžia – netiki Rusijos gynybos ministerijos versija

Per Naujųjų metų išpuolį Ukraina smogė pastatui okupuotame Ukrainos rytiniame Makijivkos mieste. Rusija pripažino, kad pastate, kuris buvo naudojamas kaip kareivinės, žuvo 89 jos kariai. Ukraina teigia, kad per šią ataką žuvo per 400 rusų karių.

Savo ruožtu Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad dėl atakos kalti patys rusų kariai, kurie esą neatsakingai naudojosi mobiliaisiais telefonais, taip išduodami savo buvimo vietą. Tačiau jų šeimos netiki tokia versija.

Kai kurie užsienio ekspertai, taip ir ukrainiečiai teigia, kad per išpuolį žuvo tiek daug rusų karių, nes jų vadovybė pareikalavo juos visus susiburti į vieną vietą.

Vieno iš išgyvenusiųjų sesuo BBC sakė: „Niekas nieko nesako. Visi užčiaupia burnas. Visi vaikinai vienbalsiai sako mamoms netikėti tuo, ką girdi per televiziją. Manau, viskas aišku ir be didelio proto. Gaila vaikinų, kurie veltui paaukojo gyvybę. Mamos kenčia“.

Vienos iš aukų giminaitis BBC sakė, kad jį nustebino Rusijos ginkluotųjų pajėgų pagrindinio karinio-politinio skyriaus vadovo pavaduotojo Sergejaus Sevriukovo žodžiai, kad pagrindinė išpuolio priežastis buvo „masinis karių naudojimasis telefonais“, o tai leido ukrainiečiams „nustatyti karinio personalo buvimo vietos koordinates raketos smūgiui“.

„Tiesa ta, kad visas rusiškas SIM korteles jie išmetė dar Rostove, kai juos vežė į Makijivką, o paskui jų vadas nuvežė karius į specialią vietą, kur nupirko ukrainietiškas SIM korteles. Jis (vienas iš žuvusių rusų karių – red.) susisiekė su mumis per „Telegram“, – pasakojo vieno iš žuvusių karių šeimos narys.

Oro pajėgos pažymi, kad Rusijos specialiosios tarnybos dabar aktyviai dirba su žuvusiųjų telefonais, ieškodamos įrodymų, patvirtinančių Rusijos gynybos ministerijos versiją.