Rusų kariuomenė smogė Charkivui – paleido 5 raketas, viena jų pataikė į namą

Pranešama, kad okupantai paleido mažiausiai 5 raketas.

Charkivo srities administracijos vadovas Olehas Sinehubovas socialiniame tinkle „Telegram“ teigė, kad viena iš rusų kariuomenės paleistų raketų pataikė į gyvenamąjį pastatą, tuo metu kita raketa sukėlė didelį gaisrą miesto teritorijoje.

Apie aukas bent jau kol kas nepranešama.

At night, the #Russian invaders attacked #Kharkiv with C-300 missiles. There were five arrivals in total, the mayor of the city said.



Also, simultaneously with the shelling in Kharkiv, a gas station caught fire. Investigators are investigating the cause of the fire. pic.twitter.com/ABmMKlfgZm