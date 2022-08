Rusų kariuomenė naikina pati save: susprogdino savo ešaloną su amunicija

Ukrainos žvalgyba teigia, kad okupantai, iškraudami amuniciją iš traukinio, padarė dūmų užsklandą, siekiant paslėpti atliekamus veiksmus.

Tačiau po kurio laiko pasigirdo galingas sprogimas, o rusų okupantai paniškai pradėjo bėgti iš įvykio vietos.

Russian army blows up its echelon with ammunition#Ukraine's intelligence reports that the occupiers while unloading a train with ammunition made a smokescreen in order to hide it.



Later, a powerful explosion was heard at this place. After that, the occupiers ran away in panic. pic.twitter.com/povxs3KCAF