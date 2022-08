Rusų kariai persigandę: persirengia civiliais, kad pabėgtų iš karo fronto

Teigiama, kad rusų okupantai bėgioja nuo vieno namo prie kito ir persirengia civilių rūbais, siekdami pabėgti iš mūšio lauko.

Tuo metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau sėkmingai tesią karines operacijas Chersono regione, reguliariai paleidžiama ugnis į okupantų karines pozicijas.

According to Kherson residents, the invaders are very scared. They go from house to house and dress up in civilian clothes to escape from the battlefield.



The AFU continue successful offensive operations in the Kherson region and regularly fire at the positions of the invaders. pic.twitter.com/mHk1QhePuh