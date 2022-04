Rusijos kariams, kasusiems įtvirtinimus prie Černobylio elektrinės prognozuoja mirtį: tai sunkus likimas

„Tai sunkus likimas ir negailestinga Rusijos kariuomenės, kuri žudoma jų pačių vadovybės, pabaiga“, – „Twitter“ pranešama Ukrainos gynybos ministerijos paskyroje.

russian soldiers who were digging fortifications near the Chornobyl nuclear power plant have no more than a year to live, says the head of @minenergo_ua German Galushchenko. That’s the hard fate and ruthless end of russian military who are being killed by their own command.