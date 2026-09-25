Rusijoje – vienos ligoninės medikų maištas: kreipėsi į Putiną

Medikai pareiškė, kad jie verčiami išeiti iš darbo, o už viešai reiškiamą nepasitenkinimą jiems grasinama įtraukti į „juodąjį sąrašą“.
„Mūsų gimdymo namuose kasmet priimama daugiau kaip 2000 gimdymų... Turime kolektyvą, kuris nori dirbti. Tai kodėl mūsų gimdymo namai turi būti uždaryti?.. Žmonės faktiškai verčiami išeiti iš darbo, keisti specialybę“, – su ašaromis akyse kalbėjo Krasnojarsko 20-osios tarprajoninės klinikinės ligoninės 6-ųjų gimdymo namų darbuotoja.
4-ųjų gimdymo namų darbuotojai pranešė, kad dar birželį jiems buvo paskelbta apie įstaigos uždarymą nuo spalio 1 dienos ir nurodyta ieškotis naujo darbo.
„Veikiančios įstaigos uždarymas nėra neišvengiama priemonė, o dirbtinis optimizavimas, kenkiantis pastangoms gerinti demografinę padėtį šalyje. Tai prieštarauja šalies prezidento nurodymams... Nepaisant pareiškimų apie darbuotojų įdarbinimą, 4-ųjų gimdymo namų personalui nesiūloma jokių darbo vietų. Darbuotojai tiesiog pastatomi prieš įvykusį faktą, kad bus atleisti“, – kreipimesi į V. Putiną pareiškė medikai.
„Demografinė diversija“
Jie taip pat pažymėjo, kad abiejuose gimdymo namuose iš viso dirba apie 300 žmonių, o mieste nėra pakankamai laisvų darbo vietų, kad visi jie galėtų įsidarbinti.
Medikai ir vietos gyventojai tai, kas vyksta, vertina kaip „demografinę diversiją“.
Jie perspėjo, kad gimdymo namų uždarymas kelia grėsmę moterų, kurioms teks vykti gimdyti už dešimčių kilometrų nuo namų, ir jų būsimų vaikų gyvybei bei sveikatai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.