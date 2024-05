Rusijoje planuojama didinti pajamų mokesčius turtingiesiems

Šiuo metu nustatyta aukščiausioji pajamų mokesčio riba būtų didinama nuo 15 proc. iki 22 proc., tuo tarpu per metus uždirbantiems iki 2,4 mln. rublių (26 000 JAV dolerių) toliau galiotų dabartinis mažiausias 13 proc. mokesčių tarifas. Be to, nuo 20 proc. iki 25 proc. būtų didinamas ir įmonių pelno mokestis.

Ministerijos duomenimis, palaipsniui didinamų mokesčių poveikį pajustų maždaug 3 proc. dirbančiųjų.

Didžiausias mokesčių tarifas taikomas tik tiems, kurių metinės pajamos viršija 50 mln. rublių.

Individualia veikla besiverčiantiems asmenims bei karo zonose tarnaujantiems kariškiams šie pakeitimai jokios įtakos neturėtų.

Padidinus mokesčius gautos įplaukos suteiks Rusijai galimybę padidinti savo atsargas, sumažėjusias dėl užsitęsusio Rusijos karo Ukrainoje.

Finansų ministerijos teigimu, Rusija ketina papildomas mokestines įplaukas naudoti šeimoms, vaikams ir jaunimui skirtiems projektams įgyvendinti, taip pat statyti butus ir tiesti kelius bei vykdyti IT sektoriaus plėtrą.

Šį didžiausią mokesčių didinimo projektą Vladimiro Putino valdymo laikais dar turi patvirtinti parlamentas.