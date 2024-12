Rusijoje nori uždrausti dovanoti vieni kitiems alkoholį: nusižengusiems skirtų baudas

Pasak leidinio, iniciatyvos ėmėsi Rusijos Valstybės Dūmos deputatas Andrejus Svincovas.

Vakar Dūmai buvo pateiktas siūlymas administracinių nusižengimų kodeksą papildyti nauju straipsniu, kuriame bus nurodytos baudos už alkoholio dovanojimą. Už tokį „nusikaltimą“ fizinis asmuo turėtų sumokėti 5 tūkstančius rublių (46 eurų) baudos. Tuo tarpu pareigūnams bauda sieks nuo 35 iki 50 tūkst. rublių (nuo 276 iki 461 euro), o juridiniams asmenims – 100 tūkst. rublių (922 eurai). Teigiama, kad naujovės tikslas – sumažinti rusų alkoholio vartojimą ir palaikyti sveiką gyvenimo būdą.

„Įstatymo projekte siūloma įvesti draudimą dovanoti alkoholinius ir alkoholio turinčius gaminius, o vietoje jų siūloma dovanoti tik teigiamus, naudingus dalykus, pavyzdžiui: sporto salės abonementą, papildomus mokymus, bilietus į filmus, muziejus ir teatrus, knygas, sveiką maistą, gėles, vaikiškus žaislus, namų apyvokos prekes, rankų darbo suvenyrus, susijusius su bendrais prisiminimais – visa tai, kas žmonėms tikrai suteiks džiaugsmo ir malonumo“, – rašoma projekte.

A. Svincovas pažymėjo, kad šiuo įstatymo projektu siekiama priminti Rusijos piliečiams, kad alkoholis yra nuodas.

„Ir kai dovanojate alkoholį savo draugams, artimiesiems, viršininkams ar pavaldiniams, kenkiate jiems. Turime vykdyti labai griežtą, aiškią ir nedviprasmišką propagandą prieš alkoholio vartojimą. <...> Daugelis žmonių dovanų gauna penkis, dešimt ar dvidešimt butelių alkoholio, o kartais tai ir stiprus alkoholis. Ir šis alkoholis, deja, visas bus suvartotas šventinį savaitgalį“, – skundėsi deputatas.

Kovoja su dideliu alkoholio vartojimu

Praėjusią savaitę Rusijos vyriausybė pritarė alkoholio vartojimo mažinimo Rusijoje koncepcijai iki 2030 m. Pagal jo įgyvendinimo veiksmų planą, valdžios institucijos ruošiasi uždrausti nuolaidas alkoholiui ir riboti alkoholinių gėrimų demonstravimą prie kasų parduotuvėse. Be to, vyriausybė ketina apriboti mažmeninę prekybą „samagonu“ ir uždrausti tokios įrangos pardavimą internetu bei jos reklamą. Be to, nuo kitų metų sausio 1 dienos didės mažmeninės stipriųjų gėrimų, įskaitant degtinę, brendį ir konjaką, kainos.

Lapkritį jis taip pat pasiūlė uždrausti Rusijoje pardavinėti taro kortas

Lapkritį Svincovas pasiūlė uždrausti būrimų taro kortomis reklamą.

Rusai po septynerių metų sumušė stipraus alkoholio suvartojimo rekordą

Stipriųjų alkoholinių gėrimų pardavimas vienam gyventojui Rusijoje išaugo iki 7,2 litro per metus ir po septynerių metų pasiekė rekordą, skelbia „The Moscow Times“, cituodami TASS tyrimą.

„Stipriojo alkoholio pardavimas parduotuvėse ir viešojo maitinimo įstaigose, lyginant su praėjusiais metais, fizine prasme išaugo 3,6 proc., nuo 7 iki 7,2 litro vienam gyventojui per metus. Tai didžiausias metinis suvartojimas vienam asmeniui nuo 2017 m., tai yra per septynerius metus“, – teigiama tyrime.

Populiariausias stiprus alkoholinis gėrimas tarp rusų išlieka degtinė, kurios suvartojimas sumažėjo 0,2 proc., iki 5,3 litro vienam žmogui. Konjako pardavimai išaugo 10 proc. iki 1 litro vienam žmogui. Alus išlieka populiariausiu alkoholio turinčiu gėrimu, šio produkto parduodama 3,5 karto daugiau nei visų kitų alkoholio rūšių. Alaus pardavimai taip pat pasiekė aukščiausią lygį per septynerius metus.