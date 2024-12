Apie tai praneša leidinys UNIAN.

Skelbiama, kad GUR specialiųjų pajėgų karys likvidavo okupantą, esantį už 2069 metrų atstumo.

GUR specialiųjų pajėgų karys „Lektorius“ okupantą likvidavo 2069 metrų atstumu. Tai naujas snaiperio rekordas.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato teigimu, snaiperis nukovė okupantą „.338LM“ kulka.

Oficialus rekordas priklauso britui

Patvirtintas šio kalibro rekordas priklauso britų snaiperiui, „Blues and Royals“ pajėgų kovotojui Craigui Harrisonui. 2009 m. lapkritį per karą Afganistane jis sėkmingai smogė dviem Talibano kovotojams, esantiems už 2475 metrų bei apgadino jų kulkosvaidį.

Ukrainos kovotojas taikėsi į judantį okupantą atšiauriomis gruodžio mėnesio sąlygomis. Rusą karys nukovė pirmu šūviu.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiuolaikiniame kare tu neturi galimybės išeiti iš apkaso, atsigulti ir panašiai, priešo dronai neleidžia šaudyti iš klasikinių pozicijų“, – pažymėjo snaiperis.

REKLAMA

„Meistriškas darbas, kuris neabejotinai įeis į mūsų kovos už laisvę istoriją, yra didžiulis pasiekimas, kuriuo garsėja Ukrainos karinės žvalgybos snaiperiai: kovoti, kad būtų sunaikinta dar daugiau rusų okupantų!“, – komentavo Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato vadovas Kyrylo Budanovas.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 070 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 070 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gruodžio 16 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 763 510 kareivių.

REKLAMA

REKLAMA

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 563 tankų (+12), 19 736 šarvuotųjų kovos mašinų (+29), 21 151 artilerijos sistemos (+23), 1 256 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 025 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 20 372 dronų (+16), 2 943 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 31 480 automobilių (+82), 3 650 specialiosios technikos vienetų (+2).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.