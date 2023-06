Rusijoje kilus maištui – mįslingos trajektorijos skrydis Baltarusijoje

Baltarusijos teritorijoje buvo pakilęs šios šalies vadovų save laikančio Aliaksandro Lukašenkos lėktuvas „Nr. 1“. Nuskridęs iki Minsko srities pabaigos staiga apsisuko atgal ir vėl nusileido šalies sostinėje.

Be to, birželio 24 d. Lukašenka surengė du susitikimus su saugumo pajėgomis. Tai rašo „Telegram“ kanalas, artimas Aleksandro Lukašenkos spaudos tarnybai. Rusijos įvykių fone jis susitiko su valdžios bloko ir kariuomenės vadovybe. Šių susitikimų detalės – kas tiksliai juose dalyvavo ir kas buvo aptarta – neviešinamos.

Ryte Lukašenka ir Putinas skambino vienas kitam telefonu.

Taip pat skelbiama, kad Rusiją paliko vienas artimiausių V. Putino bendražygių – vienas iš brolių oligarchų Rotenbergų.

Maskvoje tuo metu stipriai išaugo lėktuvų bilietų pardavimai, mat žmonės ėmė masiškai bėgti iš miesto.

„Baza“ skelbė, kad tiesioginių skrydžių bilietų iš Maskvos nebeliko. Išpirkti visi skrydžiai į Stambulą, Astaną ar Tbilisį. Be to, bilietų su vienu ar dviem persėdimais taip pat buvo likę vos keli vienetai apie 15 val. 30 min. Maža to, bilietų kainos šoktelėjo apie 20 kartų. Daugiau apie įvykius Rusijoje galite rasti čia.

Ukrainos žvalgyba: Putinas paliko Maskvą

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino lėktuvas skubiai paliko Maskvą ir yra gabenamas į Valdajaus miestą, rašo „Ukrainska Pravda“. Šią žinią paskelbė Ukrainos žvalgybos atstovai.

Tiesa, V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, o taip pat ir buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas šią informaciją neigia. „Prezidentas dirba Kremliuje“, – valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis kalbėjo „Wagner“ junginiams tvirtinant, kad jie užėmė karinių objektų Rusijos pietuose.

„Jau turime informacijos, kad Putinas paliko Maskvą. Jis vežamas į Valdajų“, – teigė vienas iš ES atstovų.

Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės (19 nuotr.) Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės +15 Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės Maskva birželio 24 d., antiteroristinės priemonės

Lukašenkos lėktuvo skrydis užminė mįslę: pakilo iš Minsko ir nusileido Turkijoje

Privatus lėktuvas, kuriuo naudojosi Baltarusijos elitas, o taip pat ir diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos šeimos nariai, naktį pakilo iš Minsko ir nuskrido į Turkiją.

„Ukrainska Pravda“ rašo, kad lėktuvas, kad lėktuvas „Board Canadair CL-600-2B19 Challenger 850“, kuriuo naudojosi A. Lukašenkos šiemos nariai, taip pat kiti Baltarusijos elito atstovai, šeštadienio naktį iš Minsko išskrido į Turkiją ir nusileido Bodrumo mieste.

„Radarbox“ skelbė, kad privatus lėktuvas skrisdamas aplenkė pietinius Rusijos regionus. Kol kas nėra žinoma, kas galėjo skristi privačiu lėktuvu.

Žmonės bėga iš Rusijos: Latvija ir Estija sustiprino sienų apsaugą

Latvija ir Estija šeštadienį sugriežtino sienų apsaugą, reaguodamos į privačios karinės bendrovės „Wagner“ ginkluotą maištą Rusijoje. Latvija taip pat paskelbė, kad dėl šių įvykių neįsileis rusų į šalį.

„Latvija atidžiai stebi, kaip vystosi situacija Rusijoje... Sienų apsauga sustiprinta, dėl dabartinių įvykių iš Rusijos išvykstančių rusų vizos ar sienos kirtimas nebus nagrinėjamas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius.

„Latvija neišduos humanitarinių ar kitų rūšių vizų“, – pridūrė naujai išrinktasis prezidentas, kuris vis dar eina ir užsienio reikalų ministro pareigas.

Dar praėjusiais metais Latvija sustabdė naujų vizų išdavimą Rusijos piliečiams, tačiau iki šiol darė išimtį dėl humanitarinių vizų. Kol kas nėra aišku, ar iki šiol išduotos vizos ir toliau bus tinkamos įvažiuoti į šalies teritoriją.

Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pareiškė, kad jos šalis taip pat sustiprino sienų apsaugą.

„Twitter“ ji nurodė, kad šiuo metu atidžiai stebi įvykius Rusijoje ir keičiasi informacija su sąjungininkais.

„Galiu patikinti, kad tiesioginės grėsmės mūsų šaliai nėra. Sienų apsauga sustiprinta“, – pridūrė K. Kallas.

„Taip pat raginu mūsų žmones nevykti į jokią Rusijos dalį“, – teigė ji.