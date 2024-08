Rusiją užvaldė smurto kasdienybė: „Šiandien esi oligarchas, o rytoj geri nuodus arbatoje“

Rusija ir toliau vykdo begalės karo nusikaltimų prieš ukrainiečius, žudydama nekaltus civilius gyventojus, grobdama vaikus, naikindama miestus, namus ir kaimus precedento neturinčiu sistemingu ir plačiai paplitusiu mastu, skelbia „United 24 Media“.

2023 m. Rusijos 6-osios motorizuotosios divizijos vadai davė įsakymą įkalinti ir kankinti savo karius, mažiausiai septynis iš jų nužudydami. Tai nėra pavienis atvejis, tačiau jis dar labiau įtvirtina jau įrodytą plačiai paplitusį Rusijos pajėgų smurtą okupuotose Ukrainos teritorijose ir parodo, kad jų veiksmai prieš ukrainiečius prilygsta tam, kaip jie elgiasi su saviškiais.

Posovietinė Rusija susiduria su rimta smurto problema, kuri išsiplėtė ne tik iki karo nusikaltimų karinių konfliktų metu, bet ir iki smurto šeimoje. 2017 m. Rusija dekriminalizavo smurtą prieš moteris šeimoje. Visuomenės smurtas Rusijoje nepaaiškina Rusijos pajėgų vykdomų karo nusikaltimų sistemingumo, bet yra vienas iš veiksnių.

6-oji motorizuotoji divizija buvo suformuota, kai 2022 m. prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą. Ją sudaro keli pulkai, suformuoti daugiausia iš šauktinių karių. Divizijos vadu paskirtas pulkininkas Maratas Ospanovas.

2023 m. birželį kariai ėmė skųstis „nepakeliamomis sąlygomis“ – nebuvo galima nusiprausti, nusipirkti maisto produktų, teko kautis su sugedusia įranga, nebuvo evakuacijos planų iš mūšio lauko. Istorija tapo vieša ir jie pakeitė pulko vadą, tačiau, jų teigimu, už prastą elgesį su kariais buvo atsakingas divizijos vadas M. Ospanovas.

M. Ospanovas įsakė savo pavaldiniams sulaikyti ir neteisėtai laikyti karius, kurie „pažeidė karinę drausmę ir atsisakė vykdyti įsakymus, taip pat padarė kitų nusižengimų“.

Iš viso 19 rusų karių skirtingą laiką buvo laikomi skirtinguose Luhansko rūsiuose be tualetų, be sąlygų palaikyti higieną, be miegamųjų vietų, su ribotu kiekiu vandens ir maisto. Pradėjus tyrimą kariniai prokurorai 11 iš jų paleido, tačiau, pasak M. Ospanovo, aštuoniems sulaikytiesiems nebuvo taikomos pataisos.

Russian channels erupting with an internal Russian military scandal over a secret prison in Nizhny Novgorod in which wounded Russian soldiers refusing to return to the front are confined and tortured. pic.twitter.com/Ti7OWEobED

